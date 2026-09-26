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Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка

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Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dominik Eulberg
Альбом (сингл)
Avichrom
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750163
Доставка в Москве
Загружаем...
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Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[0730003740411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dominik Eulberg
Альбом (сингл)
Avichrom
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Schwarzhalstaucher (Black-Necked Grebe), Blaumeise (Blue Tit), Purpurreiher (Purple Heron), Wei?storch (White Stork), Gr?nfink (Greenfinch), Gelbsp?tter (Icterine Warbler), D Braunkehlchen (Brown Whinchat), Goldregenpfeifer (Golden Plover), Rotmilan (Red Kite), Grauspecht (Grey-Headed Woodpecker), Silberm?we (Silver Herring Gull)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка

Природа всегда была источником вдохновения, местом силы и уединения для художника Доминика Эульберга. Теперь этот опытный защитник природы выпускает свой шестой альбом под названием «Avichrom». Неологизм Эульберга переводится как «цвета птиц». На этот раз в своих работах он размышляет о буйном разнообразии и многообразии цветов, встречающихся на оперении множества разных птиц, таких как зеленушка, золотистый зуек, синица, пурпурная цапля и черношейная поганка. Они служат путеводителем для его музыкального путешествия в орнитологию. «В конечном счете, создание музыки — это не что иное, как выбор из бесконечного множества вариантов, — говорит он, — и в этом отношении птицы помогли мне найти красную нить». Здесь Эульберг предстает как трудолюбивый мастер, освоивший с нуля все этапы производства и дотошно прорабатывающий мельчайшие детали. В этом отношении Avichrom соответствует образу диджея и продюсера, живущего в Вестервальде: это, в лучшем смысле этого слова, вневременное произведение. Оно не следует никаким текущим трендам, а прокладывает свой собственный путь. Путь, который Эульберг выбрал в начале своей карьеры и который уже принес ему несколько наград и попадание в чарты. В результате Avichrom получился альбом, который сразу же трогает слушателя и продолжает открывать новые детали с каждым последующим прослушиванием. Подобно прогулке на природе, когда новые структуры постоянно меняются, а сложные узоры открываются тем, кто внимательно слушает: именно со временем становится очевидной истинная красота, возвышенная сложность.

Отзывы о товаре Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[0730003740411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dominik Eulberg
Альбом (сингл)
Avichrom
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Schwarzhalstaucher (Black-Necked Grebe), Blaumeise (Blue Tit), Purpurreiher (Purple Heron), Wei?storch (White Stork), Gr?nfink (Greenfinch), Gelbsp?tter (Icterine Warbler), D Braunkehlchen (Brown Whinchat), Goldregenpfeifer (Golden Plover), Rotmilan (Red Kite), Grauspecht (Grey-Headed Woodpecker), Silberm?we (Silver Herring Gull)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Природа всегда была источником вдохновения, местом силы и уединения для художника Доминика Эульберга. Теперь этот опытный защитник природы выпускает свой шестой альбом под названием «Avichrom». Неологизм Эульберга переводится как «цвета птиц». На этот раз в своих работах он размышляет о буйном разнообразии и многообразии цветов, встречающихся на оперении множества разных птиц, таких как зеленушка, золотистый зуек, синица, пурпурная цапля и черношейная поганка. Они служат путеводителем для его музыкального путешествия в орнитологию. «В конечном счете, создание музыки — это не что иное, как выбор из бесконечного множества вариантов, — говорит он, — и в этом отношении птицы помогли мне найти красную нить». Здесь Эульберг предстает как трудолюбивый мастер, освоивший с нуля все этапы производства и дотошно прорабатывающий мельчайшие детали. В этом отношении Avichrom соответствует образу диджея и продюсера, живущего в Вестервальде: это, в лучшем смысле этого слова, вневременное произведение. Оно не следует никаким текущим трендам, а прокладывает свой собственный путь. Путь, который Эульберг выбрал в начале своей карьеры и который уже принес ему несколько наград и попадание в чарты. В результате Avichrom получился альбом, который сразу же трогает слушателя и продолжает открывать новые детали с каждым последующим прослушиванием. Подобно прогулке на природе, когда новые структуры постоянно меняются, а сложные узоры открываются тем, кто внимательно слушает: именно со временем становится очевидной истинная красота, возвышенная сложность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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