Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dominik Eulberg - Avichrom (0730003740411) виниловая пластинка
Природа всегда была источником вдохновения, местом силы и уединения для художника Доминика Эульберга. Теперь этот опытный защитник природы выпускает свой шестой альбом под названием «Avichrom». Неологизм Эульберга переводится как «цвета птиц». На этот раз в своих работах он размышляет о буйном разнообразии и многообразии цветов, встречающихся на оперении множества разных птиц, таких как зеленушка, золотистый зуек, синица, пурпурная цапля и черношейная поганка. Они служат путеводителем для его музыкального путешествия в орнитологию. «В конечном счете, создание музыки — это не что иное, как выбор из бесконечного множества вариантов, — говорит он, — и в этом отношении птицы помогли мне найти красную нить». Здесь Эульберг предстает как трудолюбивый мастер, освоивший с нуля все этапы производства и дотошно прорабатывающий мельчайшие детали. В этом отношении Avichrom соответствует образу диджея и продюсера, живущего в Вестервальде: это, в лучшем смысле этого слова, вневременное произведение. Оно не следует никаким текущим трендам, а прокладывает свой собственный путь. Путь, который Эульберг выбрал в начале своей карьеры и который уже принес ему несколько наград и попадание в чарты. В результате Avichrom получился альбом, который сразу же трогает слушателя и продолжает открывать новые детали с каждым последующим прослушиванием. Подобно прогулке на природе, когда новые структуры постоянно меняются, а сложные узоры открываются тем, кто внимательно слушает: именно со временем становится очевидной истинная красота, возвышенная сложность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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