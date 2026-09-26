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Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка

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Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Whistle Stop
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475807193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Whistle Stop
Жанр
Jazz
Трек-лист
Philly' Twist, Buffalo, Sunset, Whistle Stop, Sunrise In Mexico, Windmill, Dorham's Epitaph
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка

Whistle Stop — джазовый студийный альбом трубача Кенни Дорэма с участием известных музыкантов Хэнка Мобли, Кенни Дрю, Пола Чемберса и Филли Джо Джонса, записанный и выпущенный в 1961 году Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal После записи двух ранних классических альбомов для Blue Note в середине 1950-х годов, «Afro-Cuban» и «'Round About Midnight at the Caf? Bohemia», трубач Кенни Дорэм триумфально вернулся на лейбл в 1961 году с альбомом «Whistle Stop». Записанный первоклассным квинтетом, альбом содержит семь оригинальных композиций Дорэма, подчеркивающих его замечательную многогранность как композитора.

Отзывы о товаре Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475807193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Whistle Stop
Жанр
Jazz
Трек-лист
Philly' Twist, Buffalo, Sunset, Whistle Stop, Sunrise In Mexico, Windmill, Dorham's Epitaph
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Series
Страна производитель
США
Описание
Whistle Stop — джазовый студийный альбом трубача Кенни Дорэма с участием известных музыкантов Хэнка Мобли, Кенни Дрю, Пола Чемберса и Филли Джо Джонса, записанный и выпущенный в 1961 году Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal После записи двух ранних классических альбомов для Blue Note в середине 1950-х годов, «Afro-Cuban» и «'Round About Midnight at the Caf? Bohemia», трубач Кенни Дорэм триумфально вернулся на лейбл в 1961 году с альбомом «Whistle Stop». Записанный первоклассным квинтетом, альбом содержит семь оригинальных композиций Дорэма, подчеркивающих его замечательную многогранность как композитора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Dorham - Whistle Stop (0602475807193) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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