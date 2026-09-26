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Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка

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Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
The Cat Walk
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475807100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
The Cat Walk
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Say You're Mine, Duke's Mixture, Each Time I Think Of You, The Cat Walk, Cute, Hello Bright Sunflower
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка

The Cat Walk — альбом американского трубача Дональда Берда, записанный им вместе c баритон-саксофонистом Пеппером Адамсом в 1961 году и выпущенный на лейбле Blue Note в 1962 году Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Optimal В период с 1958 по 1961 год трубач Дональд Берд и баритон-саксофонист Пеппер Адамс сотрудничали над многочисленными записями, при этом один из них выступал в роли руководителя сессии. Альбом «The Cat Walk», записанный в мае 1961 года, считается одним из лучших в дискографии дуэта. При поддержке ритм-секции во главе с пианистом Дюком Пирсоном, два духовых музыканта достигают пика своего мастерства. За исключением одного трека, программа полностью состоит из оригинальных свинговых хард-боп композиций Берда и Пирсона.

Отзывы о товаре Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475807100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
The Cat Walk
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Say You're Mine, Duke's Mixture, Each Time I Think Of You, The Cat Walk, Cute, Hello Bright Sunflower
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
The Cat Walk — альбом американского трубача Дональда Берда, записанный им вместе c баритон-саксофонистом Пеппером Адамсом в 1961 году и выпущенный на лейбле Blue Note в 1962 году Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Optimal В период с 1958 по 1961 год трубач Дональд Берд и баритон-саксофонист Пеппер Адамс сотрудничали над многочисленными записями, при этом один из них выступал в роли руководителя сессии. Альбом «The Cat Walk», записанный в мае 1961 года, считается одним из лучших в дискографии дуэта. При поддержке ритм-секции во главе с пианистом Дюком Пирсоном, два духовых музыканта достигают пика своего мастерства. За исключением одного трека, программа полностью состоит из оригинальных свинговых хард-боп композиций Берда и Пирсона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - The Cat Walk (0602475807100) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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