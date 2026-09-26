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Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка

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Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Hank Mobley
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750105
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478069840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Hank Mobley
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Mighty Moe And Joe, Falling In Love With Love, Bags' Groove, Double Exposure, News
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка

Альбом американского джазового саксофониста Хэнка Мобли, записанный 23 июня 1957 года и выпущенный на лейбле Blue Note в следующем году. В состав секстета входят духовая секция Билл Хардман и Кертис Портер, а также ритм-секция Сонни Кларк, Пол Чемберс и Арт Тейлор. Blue Note Classic Vinyl Edition: моно, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal Ни один другой тенор-саксофонист не воплощал звучание хард-бопа конца 1950-х и 1960-х годов так, как Хэнк Мобли. Своим уверенным, вдохновленным блюзом звучанием, теплым тембром и плавными импровизациями Мобли, один из основателей Jazz Messengers, закрепил за собой место в истории джаза такими альбомами, как этот, вышедший в 1957 году. На альбоме «Hank Mobley» 26-летний Мобли выступает с секстетом, в состав которого входит мощная духовая секция из трех человек и первоклассная ритм-секция. Разнообразная программа включает два стандарта и три оригинальные композиции Мобли и его коллеги-саксофониста Кертиса Портера (также известного как Шафи Хади), который тогда был участником группы Чарльза Мингуса.

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478069840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Hank Mobley
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Mighty Moe And Joe, Falling In Love With Love, Bags' Groove, Double Exposure, News
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского джазового саксофониста Хэнка Мобли, записанный 23 июня 1957 года и выпущенный на лейбле Blue Note в следующем году. В состав секстета входят духовая секция Билл Хардман и Кертис Портер, а также ритм-секция Сонни Кларк, Пол Чемберс и Арт Тейлор. Blue Note Classic Vinyl Edition: моно, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal Ни один другой тенор-саксофонист не воплощал звучание хард-бопа конца 1950-х и 1960-х годов так, как Хэнк Мобли. Своим уверенным, вдохновленным блюзом звучанием, теплым тембром и плавными импровизациями Мобли, один из основателей Jazz Messengers, закрепил за собой место в истории джаза такими альбомами, как этот, вышедший в 1957 году. На альбоме «Hank Mobley» 26-летний Мобли выступает с секстетом, в состав которого входит мощная духовая секция из трех человек и первоклассная ритм-секция. Разнообразная программа включает два стандарта и три оригинальные композиции Мобли и его коллеги-саксофониста Кертиса Портера (также известного как Шафи Хади), который тогда был участником группы Чарльза Мингуса.
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