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Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка

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Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Easy Walker
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750102
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475807056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Easy Walker
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Meat Wave, They All Say That I'm The Biggest Fool, Yours Is My Heart Alone, Easy Walker, What The World Needs Now Is Love, Alone Together
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка

Easy Walker — альбом джазового саксофониста Стэнли Террентайна, записанный для лейбла Blue Note в 1966 году вместе с Маккоем Тайнером, Бобом Крэншоу и Микки Рокером. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле на Optimal Тенор-саксофонист Стэнли Террентайн прославился в начале 1960-х годов как проникновенный джазовый музыкант. Его часто можно было услышать на альбомах этого периода вместе со его тогдашней женой, органисткой Ширли Скотт, играющей на органе Хаммонда. В середине 1960-х годов Террентайн обратился к более прогрессивным джазовым звучаниям на таких альбомах, как «Easy Walker», не теряя при этом своей самобытности. Разнообразная программа «Easy Walker» включала как энергичные, ритмичные композиции, так и чувственные баллады, среди которых была версия хита Берта Бакарака «What The World Needs Now Is Love» и, неожиданно, песня австро-венгерского композитора оперетты Франца Легара.

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475807056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Easy Walker
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Meat Wave, They All Say That I'm The Biggest Fool, Yours Is My Heart Alone, Easy Walker, What The World Needs Now Is Love, Alone Together
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Series
Страна производитель
США
Описание
Easy Walker — альбом джазового саксофониста Стэнли Террентайна, записанный для лейбла Blue Note в 1966 году вместе с Маккоем Тайнером, Бобом Крэншоу и Микки Рокером. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле на Optimal Тенор-саксофонист Стэнли Террентайн прославился в начале 1960-х годов как проникновенный джазовый музыкант. Его часто можно было услышать на альбомах этого периода вместе со его тогдашней женой, органисткой Ширли Скотт, играющей на органе Хаммонда. В середине 1960-х годов Террентайн обратился к более прогрессивным джазовым звучаниям на таких альбомах, как «Easy Walker», не теряя при этом своей самобытности. Разнообразная программа «Easy Walker» включала как энергичные, ритмичные композиции, так и чувственные баллады, среди которых была версия хита Берта Бакарака «What The World Needs Now Is Love» и, неожиданно, песня австро-венгерского композитора оперетты Франца Легара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stanley Turrentine - Easy Walker (0602475807056) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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