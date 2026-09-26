Lightnin' Hopkins - Goin' Away (Analogue) (0753088107337) виниловая пластинка
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Описание товара Lightnin' Hopkins - Goin' Away (Analogue) (0753088107337) виниловая пластинка
Альбом «Goin' Away» легендарного блюзмена Лайтнина Хопкинса (Lightnin' Hopkins), переизданный аудиофильским лейблом Analogue Productions (в сотрудничестве с Prestige/Bluesville), представляет собой классический техасский блюз, записанный в редком для музыканта формате трио. Запись сессии состоялась 4 июня 1963 года в знаменитой студии инженера Руди Ван Гелдера (Rudy Van Gelder). В отличие от большинства сольных работ Хопкинса, здесь его сопровождает ритм-секция — бас-гитарист Леонард Гаскин и барабанщик Херби Ловелл. Музыканты мастерски подстраиваются под свободное чувство ритма Лайтнина, придавая его гитаре плотное звучание. Аудиофильское переиздание на тяжелом виниле высоко ценится за чистоту и объем аналогового звука.
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