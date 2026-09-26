Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Elevation
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 750020
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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478984877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Elevation
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Elevation, Greeting To Saud (Brother McCoy Tyner), Ore-Se-Rere (Nigerian Juju HiLife), Gathering, Spiritual Blessing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка
Выпущенный в 1974 году альбом Elevation предоставил тенор-саксофонисту Фараону Сандерсу возможность расширить свое видение духовного джаза на пластинке, которая балансирует между экстатическим выражением и взаимодействием (с Джо Боннером, Джоном Хердом и Майклом Карвином). Его открытые формы, модальные грувы и духовные темы подчеркивают непрекращающееся стремление Сандерса к трансцендентности и культурному утверждению через звук. Это издание записано с аналоговых лент и отпечатано на 180-граммовом виниле.
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Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478984877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Elevation
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Elevation, Greeting To Saud (Brother McCoy Tyner), Ore-Se-Rere (Nigerian Juju HiLife), Gathering, Spiritual Blessing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Выпущенный в 1974 году альбом Elevation предоставил тенор-саксофонисту Фараону Сандерсу возможность расширить свое видение духовного джаза на пластинке, которая балансирует между экстатическим выражением и взаимодействием (с Джо Боннером, Джоном Хердом и Майклом Карвином). Его открытые формы, модальные грувы и духовные темы подчеркивают непрекращающееся стремление Сандерса к трансцендентности и культурному утверждению через звук. Это издание записано с аналоговых лент и отпечатано на 180-граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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