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Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка

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Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка - фото 1
Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Side-Eye III+
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка - фото 1
  • Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GREEN HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
GREEN HILL
Barcode
[0792755662861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Side-Eye III+
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
In On It, Don't Look Down Make A New World Urban And Western, SE-O, Our Old Street, Risk And Reward, So Far, So Good
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка

Известный гитарист-виртуоз и композитор Пэт Метени возвращается с новым джазовым проектом «Side-Eye III+», состоящим из восьми композиций, в котором он участвует со своей новой группой, в состав которой входят Крис Фишман (фортепиано и клавишные), Джо Дайсон (ударные) и Джермейн Пол (бас). В сотрудничестве с Green Hill Music 20-кратный обладатель премии GRAMMY запускает собственный лейбл Uniquity Music и отправляется в масштабное мировое турне со своим новым ансамблем. В альбом, состоящий исключительно из оригинальных композиций, входят «In On It», «Don't Look Down» и «Make a New World». Пэт Метени — всемирно известный джазовый гитарист и композитор. Он получил три золотых альбома и 20 премий Grammy, и является единственным человеком, получившим премии Grammy в десяти категориях. Сейчас, в свои 71 год, он не собирается останавливаться. В марте 2026 года он отправится в мировое турне и продолжит гастроли в поддержку своего нового альбома до конца года.

Отзывы о товаре Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
GREEN HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
GREEN HILL
Barcode
[0792755662861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Side-Eye III+
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
In On It, Don't Look Down Make A New World Urban And Western, SE-O, Our Old Street, Risk And Reward, So Far, So Good
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Известный гитарист-виртуоз и композитор Пэт Метени возвращается с новым джазовым проектом «Side-Eye III+», состоящим из восьми композиций, в котором он участвует со своей новой группой, в состав которой входят Крис Фишман (фортепиано и клавишные), Джо Дайсон (ударные) и Джермейн Пол (бас). В сотрудничестве с Green Hill Music 20-кратный обладатель премии GRAMMY запускает собственный лейбл Uniquity Music и отправляется в масштабное мировое турне со своим новым ансамблем. В альбом, состоящий исключительно из оригинальных композиций, входят «In On It», «Don't Look Down» и «Make a New World». Пэт Метени — всемирно известный джазовый гитарист и композитор. Он получил три золотых альбома и 20 премий Grammy, и является единственным человеком, получившим премии Grammy в десяти категориях. Сейчас, в свои 71 год, он не собирается останавливаться. В марте 2026 года он отправится в мировое турне и продолжит гастроли в поддержку своего нового альбома до конца года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pat Metheny - Side-Eye III+ (0792755662861) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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