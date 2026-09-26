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Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка

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Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка - фото 1
Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка - фото 2
Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Be Quiet
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка - фото 1
  • Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка - фото 2
  • Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edition
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edition
Barcode
[5060509793341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Be Quiet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bangkok (Chang Jing), Rome (Martux_m), Dusseldorf (Miki Yui), London-finsbury Park (John Paul Jones), Copenhagen (Marilyn Mazur), London-hackney (Imogen Heap), Amsterdam (Soheil Shayesteh), Berlin-orbit 4 (Alva Noto), Munchen (Anja Lechner)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка

Норвежский новатор, трубач и продюсер Нильс Петтер Мольвер представляет Be Quiet – дуэтный альбом, состоящий из девяти треков, записанных в Бангкоке, Риме, Берлине и Лондоне с участием девяти разных артистов, включая Имоджен Хип и Джона Пола Джонса. Издание на виниле На фоне электронной музыки, эмбиентных текстур и джазовой импровизации Be Quiet представляет собой интимный, пространственный набор записей, построенный на близости и контрасте, где разные культуры, дисциплины и звуковые идентичности встречаются с безошибочно узнаваемым голосом трубы Мольвера. Альбом сопровождается документальным фильмом, снятым известным норвежским режиссером Пером Маннингом, который запечатлевает процесс, обстановку и взаимоотношения, стоящие за музыкой, и формирует визуальный мир проекта. Be Quiet разворачивается по мере того, как Мольвер входит в пространство каждого из участников, реагируя в реальном времени и формируя произведение, которое остается текучим, интимным и постоянно находящимся в движении.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Edition
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edition
Barcode
[5060509793341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Be Quiet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bangkok (Chang Jing), Rome (Martux_m), Dusseldorf (Miki Yui), London-finsbury Park (John Paul Jones), Copenhagen (Marilyn Mazur), London-hackney (Imogen Heap), Amsterdam (Soheil Shayesteh), Berlin-orbit 4 (Alva Noto), Munchen (Anja Lechner)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Норвежский новатор, трубач и продюсер Нильс Петтер Мольвер представляет Be Quiet – дуэтный альбом, состоящий из девяти треков, записанных в Бангкоке, Риме, Берлине и Лондоне с участием девяти разных артистов, включая Имоджен Хип и Джона Пола Джонса. Издание на виниле На фоне электронной музыки, эмбиентных текстур и джазовой импровизации Be Quiet представляет собой интимный, пространственный набор записей, построенный на близости и контрасте, где разные культуры, дисциплины и звуковые идентичности встречаются с безошибочно узнаваемым голосом трубы Мольвера. Альбом сопровождается документальным фильмом, снятым известным норвежским режиссером Пером Маннингом, который запечатлевает процесс, обстановку и взаимоотношения, стоящие за музыкой, и формирует визуальный мир проекта. Be Quiet разворачивается по мере того, как Мольвер входит в пространство каждого из участников, реагируя в реальном времени и формируя произведение, которое остается текучим, интимным и постоянно находящимся в движении.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nils Petter Molvaer - Be Quiet (5060509793341) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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