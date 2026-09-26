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Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка

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Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка - фото 1
Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка - фото 2
Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
Samantha Fox
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка - фото 1
  • Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка - фото 2
  • Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
Samantha Fox
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
(I Can t Get No) Satisfaction, I Surrender (To The Spirit Of The Night), I Promise You, Naughty Girls, True Devotion, Nothing s Gonna Stop Me Now, If Music Be The Food Of Love, That Sensation, Dream City, The Best Is Yet To Come
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка

Samantha Karen Fox (род. 15 апреля 1966 года, Лондон, Великобритания) — бывшая британская модель и певица жанра данс-поп. В середине 1980-х годов начала музыкальную карьеру, работала с такими продюсерами, как Stock Aitken Waterman и Full Force. Дебютный сингл Фокс «Touch Me (I Want Your Body)» вышел, когда ей было всего 20 лет. Композиция вошла в топ-10 в Англии и заняла высокие места в чартах многих стран. Некоторые альбомы певицы: «Touch Me» (1986), «Samantha Fox» (1987), «I Wanna Have Some Fun» (1988). Фокс снималась в кино, например, в сериале «Чарльз в ответе», фильме «Rock Dancer», романтической комедии «Матч» и комедийном ужастике «Акулий торнадо 5».

Отзывы о товаре Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
Samantha Fox
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
(I Can t Get No) Satisfaction, I Surrender (To The Spirit Of The Night), I Promise You, Naughty Girls, True Devotion, Nothing s Gonna Stop Me Now, If Music Be The Food Of Love, That Sensation, Dream City, The Best Is Yet To Come
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Samantha Karen Fox (род. 15 апреля 1966 года, Лондон, Великобритания) — бывшая британская модель и певица жанра данс-поп. В середине 1980-х годов начала музыкальную карьеру, работала с такими продюсерами, как Stock Aitken Waterman и Full Force. Дебютный сингл Фокс «Touch Me (I Want Your Body)» вышел, когда ей было всего 20 лет. Композиция вошла в топ-10 в Англии и заняла высокие места в чартах многих стран. Некоторые альбомы певицы: «Touch Me» (1986), «Samantha Fox» (1987), «I Wanna Have Some Fun» (1988). Фокс снималась в кино, например, в сериале «Чарльз в ответе», фильме «Rock Dancer», романтической комедии «Матч» и комедийном ужастике «Акулий торнадо 5».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samantha Fox - Samantha Fox (coloured) (5014797912335) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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