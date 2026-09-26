Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка
Первое в истории виниловое переиздание классического дебютного альбома 1986 года от непревзойденной поп-иконы и звезды Саманты Фокс. Единственная британская сольная исполнительница, трижды попавшая в десятку лучших по обе стороны Атлантики в 1980-х годах, Саманта прославилась как любимица британских «девушек с третьей страницы», прежде чем начать завидную музыкальную карьеру. Альбом Touch Me включает четыре хита: международный хит «Touch Me (I Want Your Body)» (3-е место в Великобритании и 4-е место в США), «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)» (10-е место в Великобритании), «Hold On Tight» и «I'm All You Need». Сразу же закрепив фирменный поп-роковый звук Саманты, в своем первоначальном релизе альбом занял 17-е место в Великобритании, получив серебряный статус, а затем достиг 24-го места в США с золотым сертификатом. Выпущенное на эффектном черном виниле с белыми и розовыми брызгами, дополняющими оригинальную эстетику, это издание может похвастаться тщательно воссозданным оформлением и новым внутренним конвертом с полными текстами песен. Также доступен строго ограниченный тираж виниловой пластинки с изображением. Альбом Touch Me переиздан вместе со вторым одноименным альбомом Саманты и альбомом I Wanna Have Some Fun 1989 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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