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Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка

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Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка - фото 1
Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
Touch Me
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка - фото 1
  • Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
Touch Me
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Touch Me (I Want Your Body), I'm All You Need, Suzie, Don't Leave Me With Your Boyfriend, Wild Kinda Love, Hold On Tight, Do Ya Do Ya (Wanna Please Me), Baby I'm Lost For Words, It's Only Love, He's Got Sex, Drop Me A Line
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка

Первое в истории виниловое переиздание классического дебютного альбома 1986 года от непревзойденной поп-иконы и звезды Саманты Фокс. Единственная британская сольная исполнительница, трижды попавшая в десятку лучших по обе стороны Атлантики в 1980-х годах, Саманта прославилась как любимица британских «девушек с третьей страницы», прежде чем начать завидную музыкальную карьеру. Альбом Touch Me включает четыре хита: международный хит «Touch Me (I Want Your Body)» (3-е место в Великобритании и 4-е место в США), «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)» (10-е место в Великобритании), «Hold On Tight» и «I'm All You Need». Сразу же закрепив фирменный поп-роковый звук Саманты, в своем первоначальном релизе альбом занял 17-е место в Великобритании, получив серебряный статус, а затем достиг 24-го места в США с золотым сертификатом. Выпущенное на эффектном черном виниле с белыми и розовыми брызгами, дополняющими оригинальную эстетику, это издание может похвастаться тщательно воссозданным оформлением и новым внутренним конвертом с полными текстами песен. Также доступен строго ограниченный тираж виниловой пластинки с изображением. Альбом Touch Me переиздан вместе со вторым одноименным альбомом Саманты и альбомом I Wanna Have Some Fun 1989 года.

Отзывы о товаре Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
Touch Me
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Touch Me (I Want Your Body), I'm All You Need, Suzie, Don't Leave Me With Your Boyfriend, Wild Kinda Love, Hold On Tight, Do Ya Do Ya (Wanna Please Me), Baby I'm Lost For Words, It's Only Love, He's Got Sex, Drop Me A Line
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Первое в истории виниловое переиздание классического дебютного альбома 1986 года от непревзойденной поп-иконы и звезды Саманты Фокс. Единственная британская сольная исполнительница, трижды попавшая в десятку лучших по обе стороны Атлантики в 1980-х годах, Саманта прославилась как любимица британских «девушек с третьей страницы», прежде чем начать завидную музыкальную карьеру. Альбом Touch Me включает четыре хита: международный хит «Touch Me (I Want Your Body)» (3-е место в Великобритании и 4-е место в США), «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)» (10-е место в Великобритании), «Hold On Tight» и «I'm All You Need». Сразу же закрепив фирменный поп-роковый звук Саманты, в своем первоначальном релизе альбом занял 17-е место в Великобритании, получив серебряный статус, а затем достиг 24-го места в США с золотым сертификатом. Выпущенное на эффектном черном виниле с белыми и розовыми брызгами, дополняющими оригинальную эстетику, это издание может похвастаться тщательно воссозданным оформлением и новым внутренним конвертом с полными текстами песен. Также доступен строго ограниченный тираж виниловой пластинки с изображением. Альбом Touch Me переиздан вместе со вторым одноименным альбомом Саманты и альбомом I Wanna Have Some Fun 1989 года.
Самовывоз
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Отзывы


Samantha Fox - Touch Me (coloured) (5014797912311) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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