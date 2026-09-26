Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Nigel Lived+
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 749975
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Характеристики
Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477840907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Nigel Lived+
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
PACING AT THE STATION, BIG CITY, RUTHIE, PITY THE POOR CONSUMER, DOLE, NIGEL NIGEL, WHY DO WE HAVE, HURT OUR HEADS, JESUS-CHRIST SUPERSTAR, SOMEDAY SOON, SHE WAS PERFECTION, PEACE OF MIND, WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка
Впервые Murray Head исполняет свой дебютный альбом "Nigel Lived" полностью вживую, повторяя этот культовый концептуальный альбом 1972 года При поддержке исключительной группы. Это выступление подчеркивает повествовательную и эмоциональную силу музыкальной истории, которая стала неотъемлемой, сочетая напряженные баллады. моменты сырого рока и интимные отрывки Мюррея Голова оживляет Найджела с необычайной интенсивностью Уникальное празднование, записанное во Франции, которое дает свежий взгляд на эту вечную классику
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Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477840907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Nigel Lived+
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
PACING AT THE STATION, BIG CITY, RUTHIE, PITY THE POOR CONSUMER, DOLE, NIGEL NIGEL, WHY DO WE HAVE, HURT OUR HEADS, JESUS-CHRIST SUPERSTAR, SOMEDAY SOON, SHE WAS PERFECTION, PEACE OF MIND, WHO DO YOU THINK YOU ARE?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Впервые Murray Head исполняет свой дебютный альбом "Nigel Lived" полностью вживую, повторяя этот культовый концептуальный альбом 1972 года При поддержке исключительной группы. Это выступление подчеркивает повествовательную и эмоциональную силу музыкальной истории, которая стала неотъемлемой, сочетая напряженные баллады. моменты сырого рока и интимные отрывки Мюррея Голова оживляет Найджела с необычайной интенсивностью Уникальное празднование, записанное во Франции, которое дает свежий взгляд на эту вечную классику
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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