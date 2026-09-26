Isaac Hayes - Black Moses (0888072359017) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Black Moses
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 749965
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072359017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Black Moses
Жанр
Soul
Трек-лист
Never Can Say Goodbye, (They Long To Be) Close To You, Nothing Takes The Place Of You, Man's Temptation, Part-Time Love, Medley: Ike's Rap IV / A Brand New Me, Going In Circles, Never Gonna Give You Up, Medley: Ike's Rap II / HeLove, Need To Belong To Someone, Good Love 6-9-9-6-9, Medley: Ike's Rap III / Your Love Is So Doggone Good, For The Good Times, I'll Never Fall In Love Again
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Isaac Hayes - Black Moses (0888072359017) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Can Say Goodbye, (They Long To Be) Close To You, Nothing Takes The Place Of You, Man's Temptation, Part-Time Love, Medley: Ike's Rap IV / A Brand New Me, Going In Circles, Never Gonna Give You Up, Medley: Ike's Rap II / HeLove, Need To Belong To Someone, Good Love 6-9-9-6-9, Medley: Ike's Rap III / Your Love Is So Doggone Good, For The Good Times, I'll Never Fall In Love Again
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Теги товара: Соул
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072359017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Black Moses
Жанр
Soul
Трек-лист
Never Can Say Goodbye, (They Long To Be) Close To You, Nothing Takes The Place Of You, Man's Temptation, Part-Time Love, Medley: Ike's Rap IV / A Brand New Me, Going In Circles, Never Gonna Give You Up, Medley: Ike's Rap II / HeLove, Need To Belong To Someone, Good Love 6-9-9-6-9, Medley: Ike's Rap III / Your Love Is So Doggone Good, For The Good Times, I'll Never Fall In Love Again
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Can Say Goodbye, (They Long To Be) Close To You, Nothing Takes The Place Of You, Man's Temptation, Part-Time Love, Medley: Ike's Rap IV / A Brand New Me, Going In Circles, Never Gonna Give You Up, Medley: Ike's Rap II / HeLove, Need To Belong To Someone, Good Love 6-9-9-6-9, Medley: Ike's Rap III / Your Love Is So Doggone Good, For The Good Times, I'll Never Fall In Love Again
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Isaac Hayes - Black Moses (0888072359017) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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