Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка
«The Prophet» — студийный альбом американского вибрафониста Кэла Чейдера, записанный в сентябре 1967 года и выпущенный лейблом Verve Records в 1968 году. Пластинка сочетает латино-джаз, босса-нову и классический джазовый грув конца 1960-х годов. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райана К. Смита из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. В начале 1960-х годов, когда вибрафонист Кэл Тьядер перешел с Fantasy Records на Verve Records, он переживал один из самых продуктивных периодов своей карьеры. В период с 1961 по 1968 год под руководством продюсеров Крида Тейлора и Эсмонда Эдвардса он записал пятнадцать альбомов для Verve, на которых смог выразить себя свободнее, чем когда-либо прежде. На своем последнем альбоме для этого лейбла "The Prophet" вибрафонист черпает вдохновение из широкого спектра джаза, латиноамериканской музыки и блюза. Программа состоит примерно из равных частей его собственных композиций и произведений бразильского клавишника Жуана Донато, оркестровая аранжировка которых выполнена Доном Себески. В сессиях участвовал выдающийся состав музыкантов. На органе играет бразильский пианист Жуан Донату, на флейте — Хьюберт Лоуз, на басу — Рэд Митчелл, а за барабанами — Эд Тигпен.
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