James Blake - Trying Times (0198704834592) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Blake
Альбом (сингл)
Trying Times
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749950
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0198704834592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Blake
Альбом (сингл)
Trying Times
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Walk Out Music, Death Of Love, I Had A Dream She Took My Hand, Trying Times, Make Something Up, Didn't Come To Argue, Days Go By, Doesn't Just Happen, Obsession, Rest Of Your Life, Through The High Wire, Feel It Again, Just A Little Higher
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Blake - Trying Times (0198704834592) виниловая пластинка
«Trying Times» — это седьмой студийный альбом Джеймса Блейка, который вышел 13 марта 2026 года на лейбле Good Boy Records. Я подобрала главное об этой работе — она действительно важная для музыканта, ведь это его первый полностью независимый релиз после ухода из Polydor.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0198704834592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Blake
Альбом (сингл)
Trying Times
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Walk Out Music, Death Of Love, I Had A Dream She Took My Hand, Trying Times, Make Something Up, Didn't Come To Argue, Days Go By, Doesn't Just Happen, Obsession, Rest Of Your Life, Through The High Wire, Feel It Again, Just A Little Higher
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
«Trying Times» — это седьмой студийный альбом Джеймса Блейка, который вышел 13 марта 2026 года на лейбле Good Boy Records. Я подобрала главное об этой работе — она действительно важная для музыканта, ведь это его первый полностью независимый релиз после ухода из Polydor.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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James Blake - Trying Times (0198704834592) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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