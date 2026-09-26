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Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка

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Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка - фото 1
Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка - фото 2
Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
Stereo Drive
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка - фото 1
  • Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка - фото 2
  • Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749932
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SoundsGood
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soundsgood
Barcode
[8436563184826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
Stereo Drive
Жанр
Jazz
Трек-лист
Double Clutching, Like Someone In Love, Jumpin' Punkins, Shifting Down, Just Friends, Like Someone In Love (Coltrane Trio Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Double Clutching, Like Someone In Love, Jumpin' Punkins, Shifting Down, Just Friends, Like Someone In Love (Coltrane Trio Version)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SoundsGood
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soundsgood
Barcode
[8436563184826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
Stereo Drive
Жанр
Jazz
Трек-лист
Double Clutching, Like Someone In Love, Jumpin' Punkins, Shifting Down, Just Friends, Like Someone In Love (Coltrane Trio Version)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Double Clutching, Like Someone In Love, Jumpin' Punkins, Shifting Down, Just Friends, Like Someone In Love (Coltrane Trio Version)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cecil Taylor - Stereo Drive (8436563184826) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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