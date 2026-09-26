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Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка

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Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
1989
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749913
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602455866363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
1989
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Welcome To New York (Taylor's Version), Blank Space (Taylor's Version), Style (Taylor's Version), Out Of The Woods (Taylor's Version), All You Had To Do Was Stay (Taylor's Version), Shake It Off (Taylor's Version), I Wish You Would (Taylor's Version), Bad Blood (Taylor's Version), Wildest Dreams (Taylor's Version), How You Get The Girl (Taylor's Version), This Love (Taylor's Version), I Know Places (Taylor's Version), Clean (Taylor's Version), Wonderland (Taylor's Version), You Are In Love (Tayl
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка

Перезаписанная авторская версия альбома 1989 (Taylor’s Version) будет выпущена 27 октября 2023 года в честь 9-летия альбома "1989". 1989 — пятый студийный альбом американской кантри-певицы Тейлор Свифт, выпущенный 27 октября 2014 года под звукозаписывающим лейблом Big Machine. Свифт начала планировать проект в 2013 году и приступила к работе непосредственно в 2014 в сотрудничестве со шведскими продюсерами Максом Мартином и Shellback. Свифт представила пластинку как свой «первый задокументированный официальный поп-альбом», который представит новый музыкальный стиль, отличный от ранних работ исполнительницы в жанре кантри. Критики положительно отозвались об альбоме, отмечая музыкальное разнообразие его композиций и переход к более популярному звучанию. «1989» дебютировал на первом месте в Billboard 200 с недельными продажами 1,2 миллиона копий. Первый сингл «Shake It Off» был выпущен 18 августа 2014 года. Композиция дебютировала на первом месте в чарте Billboard Hot 100, став вторым синглом Свифт, который достиг первой строчки в США. Также «Shake It Off» является двадцать второй песней, которая дебютировала на вершине Billboard Hot 100.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602455866363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
1989
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Welcome To New York (Taylor's Version), Blank Space (Taylor's Version), Style (Taylor's Version), Out Of The Woods (Taylor's Version), All You Had To Do Was Stay (Taylor's Version), Shake It Off (Taylor's Version), I Wish You Would (Taylor's Version), Bad Blood (Taylor's Version), Wildest Dreams (Taylor's Version), How You Get The Girl (Taylor's Version), This Love (Taylor's Version), I Know Places (Taylor's Version), Clean (Taylor's Version), Wonderland (Taylor's Version), You Are In Love (Tayl
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Перезаписанная авторская версия альбома 1989 (Taylor’s Version) будет выпущена 27 октября 2023 года в честь 9-летия альбома "1989". 1989 — пятый студийный альбом американской кантри-певицы Тейлор Свифт, выпущенный 27 октября 2014 года под звукозаписывающим лейблом Big Machine. Свифт начала планировать проект в 2013 году и приступила к работе непосредственно в 2014 в сотрудничестве со шведскими продюсерами Максом Мартином и Shellback. Свифт представила пластинку как свой «первый задокументированный официальный поп-альбом», который представит новый музыкальный стиль, отличный от ранних работ исполнительницы в жанре кантри. Критики положительно отозвались об альбоме, отмечая музыкальное разнообразие его композиций и переход к более популярному звучанию. «1989» дебютировал на первом месте в Billboard 200 с недельными продажами 1,2 миллиона копий. Первый сингл «Shake It Off» был выпущен 18 августа 2014 года. Композиция дебютировала на первом месте в чарте Billboard Hot 100, став вторым синглом Свифт, который достиг первой строчки в США. Также «Shake It Off» является двадцать второй песней, которая дебютировала на вершине Billboard Hot 100.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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