Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка
Перезаписанная авторская версия альбома 1989 (Taylor’s Version) будет выпущена 27 октября 2023 года в честь 9-летия альбома "1989". 1989 — пятый студийный альбом американской кантри-певицы Тейлор Свифт, выпущенный 27 октября 2014 года под звукозаписывающим лейблом Big Machine. Свифт начала планировать проект в 2013 году и приступила к работе непосредственно в 2014 в сотрудничестве со шведскими продюсерами Максом Мартином и Shellback. Свифт представила пластинку как свой «первый задокументированный официальный поп-альбом», который представит новый музыкальный стиль, отличный от ранних работ исполнительницы в жанре кантри. Критики положительно отозвались об альбоме, отмечая музыкальное разнообразие его композиций и переход к более популярному звучанию. «1989» дебютировал на первом месте в Billboard 200 с недельными продажами 1,2 миллиона копий. Первый сингл «Shake It Off» был выпущен 18 августа 2014 года. Композиция дебютировала на первом месте в чарте Billboard Hot 100, став вторым синглом Свифт, который достиг первой строчки в США. Также «Shake It Off» является двадцать второй песней, которая дебютировала на вершине Billboard Hot 100.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитDaft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитKatatonia - Sky Void Of Stars (0840588171668) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитMadonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитDire Straits - Money For Nothing (0602438631940) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитTaylor Swift - 1989 (0843930013548) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитIron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) винилова...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитDiana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитNirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитMylene Farmer - Plus Grandir Best Of 1986-1996 (0600753941614) в...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитBlack Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитBeth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044)...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитJoe Satriani - The Elephants Of Mars (4029759173182) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455866363) виниловая пластинка