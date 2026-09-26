Top.Mail.Ru
Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Building The Machine
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749911
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974002758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Building The Machine
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Can't Stop The Flood, Inside, Out On Me, I Just Want To Celebrate, Don't Let It Slip Away, Feels Like Home, High Ball Shooter, When You Fall, I Will Follow You, Beyond The Numb, Big Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка

Building the Machine — восьмой сольный студийный альбом бывшего вокалиста/басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза, выпущенный в 2001 году Издание на виниле Альбом Building The Machine по звучанию похож на предыдущий альбом Хьюза, Return of Crystal Karma 2000 года. Многие песни выдержаны в стиле хард-рок с элементами фанка, хотя фанковая составляющая здесь несколько смягчена, и песни больше построены на гитарных риффах, чем на басовых партиях. Этот альбом — четвёртая совместная работа Хьюза с его давним гитаристом и соавтором песен Джей Джей Маршем. В записи альбома также приняли участие постоянный барабанщик Хьюза того периода Гэри Фергюсон, клавишники Винс Дикола и Джон Бисли а также гитарист Пэт Трэверс который исполнил дуэт с Хьюзом в кавере на песню Rare Earth «I Just Want To Celebrate». Бобби Кимбалл из Toto исполнил бэк-вокал в двух треках. Композиция High Ball Shooter — это новая версия песни Deep Purple которая первоначально вошла в альбом Stormbringer.

Отзывы о товаре Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974002758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Building The Machine
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Can't Stop The Flood, Inside, Out On Me, I Just Want To Celebrate, Don't Let It Slip Away, Feels Like Home, High Ball Shooter, When You Fall, I Will Follow You, Beyond The Numb, Big Sky
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Building the Machine — восьмой сольный студийный альбом бывшего вокалиста/басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза, выпущенный в 2001 году Издание на виниле Альбом Building The Machine по звучанию похож на предыдущий альбом Хьюза, Return of Crystal Karma 2000 года. Многие песни выдержаны в стиле хард-рок с элементами фанка, хотя фанковая составляющая здесь несколько смягчена, и песни больше построены на гитарных риффах, чем на басовых партиях. Этот альбом — четвёртая совместная работа Хьюза с его давним гитаристом и соавтором песен Джей Джей Маршем. В записи альбома также приняли участие постоянный барабанщик Хьюза того периода Гэри Фергюсон, клавишники Винс Дикола и Джон Бисли а также гитарист Пэт Трэверс который исполнил дуэт с Хьюзом в кавере на песню Rare Earth «I Just Want To Celebrate». Бобби Кимбалл из Toto исполнил бэк-вокал в двух треках. Композиция High Ball Shooter — это новая версия песни Deep Purple которая первоначально вошла в альбом Stormbringer.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glenn Hughes - Building The Machine (9010974002758) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...