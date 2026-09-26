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Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка

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Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка - фото 1
Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angelique Kidjo
Альбом (сингл)
Hope
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка - фото 1
  • Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5026854805634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angelique Kidjo
Альбом (сингл)
Hope
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Bando (Feat. Pharrell & Quavo), Aye Kan (Feat. Ayra Starr), No Stopping Us, Fall On Me (Feat. PJ Morton), Oyaya (Feat. Nile Rodgers & IZA), Superwoman (Feat. Dadju), I m On Fire (Feat. The Cavemen), You Can, Kakua (Feat. Diamond Platnumz), Sunlight to My Soul (Feat. Soweto Gospel Choir), For Me (Feat. Charlie Wilson), Big Heart, Jerusalema, Joy (Feat. Davido), Nadi Balance (Feat. Fally Ipupa the Cavemen & Sheila Maurice-Grey), Malaika (Feat. Florent Pagny)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка

Мировая икона и пятикратная обладательница премии Grammy Анжелика Киджо возвращается с альбомом «Hope!!», впечатляющей коллекцией из 16 треков, которая служит ярким противоядием от современности. После успеха альбома «Mother Nature» 2021 года, этот альбом объединяет континенты и жанры, представляя звездный состав исполнителей, включая Фаррелла Уильямса, Куаво, Айру Старр, Найла Роджерса и Давидо, а также других знаменитостей. Продюсерами альбома выступили Фаррелл и Шиззи, а автором песен стала легендарная Дайан Уоррен. «Hope!!» — это больше, чем просто альбом, это глобальное музыкальное движение, посвященное стойкости человеческого духа.

Отзывы о товаре Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5026854805634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angelique Kidjo
Альбом (сингл)
Hope
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Bando (Feat. Pharrell & Quavo), Aye Kan (Feat. Ayra Starr), No Stopping Us, Fall On Me (Feat. PJ Morton), Oyaya (Feat. Nile Rodgers & IZA), Superwoman (Feat. Dadju), I m On Fire (Feat. The Cavemen), You Can, Kakua (Feat. Diamond Platnumz), Sunlight to My Soul (Feat. Soweto Gospel Choir), For Me (Feat. Charlie Wilson), Big Heart, Jerusalema, Joy (Feat. Davido), Nadi Balance (Feat. Fally Ipupa the Cavemen & Sheila Maurice-Grey), Malaika (Feat. Florent Pagny)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Мировая икона и пятикратная обладательница премии Grammy Анжелика Киджо возвращается с альбомом «Hope!!», впечатляющей коллекцией из 16 треков, которая служит ярким противоядием от современности. После успеха альбома «Mother Nature» 2021 года, этот альбом объединяет континенты и жанры, представляя звездный состав исполнителей, включая Фаррелла Уильямса, Куаво, Айру Старр, Найла Роджерса и Давидо, а также других знаменитостей. Продюсерами альбома выступили Фаррелл и Шиззи, а автором песен стала легендарная Дайан Уоррен. «Hope!!» — это больше, чем просто альбом, это глобальное музыкальное движение, посвященное стойкости человеческого духа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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