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Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка

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Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка - фото 1
Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка - фото 2
Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jane Birkin
Альбом (сингл)
Rendez-Vous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка - фото 1
  • Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка - фото 2
  • Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197451263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jane Birkin
Альбом (сингл)
Rendez-Vous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jane Jane, Jane Birkin En Duo Avec Alain Chamfort– T'as Pas Le Droit D'avoir Moins Mal Que Moi, Jane Birkin En Duo Avec Bryan Ferry– In Every Dream Home A Heartache, Jane Birkin En Duo Avec Alain Souchon– Palais Royal, Jane Birkin En Duo Avec Etienne Daho– La Grippe, Jane Birkin– Strange Melody, Jane Birkin En Duo Avec Caetano Veloso– O Leaozinho, Jane Birkin En Duo Avec Miossec– Pour Un Flirt Avec Toi, Jane Birkin En Duo Avec Feist– The Simple Story, Jane Birkin En Duo Avec Manu Chao– Te Souvie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jane Jane, Jane Birkin En Duo Avec Alain Chamfort– T'as Pas Le Droit D'avoir Moins Mal Que Moi, Jane Birkin En Duo Avec Bryan Ferry– In Every Dream Home A Heartache, Jane Birkin En Duo Avec Alain Souchon– Palais Royal, Jane Birkin En Duo Avec Etienne Daho– La Grippe, Jane Birkin– Strange Melody, Jane Birkin En Duo Avec Caetano Veloso– O Leaozinho, Jane Birkin En Duo Avec Miossec– Pour Un Flirt Avec Toi, Jane Birkin En Duo Avec Feist– The Simple Story, Jane Birkin En Duo Avec Manu Chao– Te Souviens-tu ?, Jane Birkin En Duo Avec Brian Molko– Smile, Jane Birkin En Duo Avec Fran?oise Hardy– Surann?e, Jane Birkin En Duo Avec Yosui Inoue– Canary Canary, Jane Birkin En Duo Avec Paolo Conte– Chiamami Adesso, Jane Birkin– Port-Bail

Отзывы о товаре Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197451263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jane Birkin
Альбом (сингл)
Rendez-Vous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jane Jane, Jane Birkin En Duo Avec Alain Chamfort– T'as Pas Le Droit D'avoir Moins Mal Que Moi, Jane Birkin En Duo Avec Bryan Ferry– In Every Dream Home A Heartache, Jane Birkin En Duo Avec Alain Souchon– Palais Royal, Jane Birkin En Duo Avec Etienne Daho– La Grippe, Jane Birkin– Strange Melody, Jane Birkin En Duo Avec Caetano Veloso– O Leaozinho, Jane Birkin En Duo Avec Miossec– Pour Un Flirt Avec Toi, Jane Birkin En Duo Avec Feist– The Simple Story, Jane Birkin En Duo Avec Manu Chao– Te Souvie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jane Jane, Jane Birkin En Duo Avec Alain Chamfort– T'as Pas Le Droit D'avoir Moins Mal Que Moi, Jane Birkin En Duo Avec Bryan Ferry– In Every Dream Home A Heartache, Jane Birkin En Duo Avec Alain Souchon– Palais Royal, Jane Birkin En Duo Avec Etienne Daho– La Grippe, Jane Birkin– Strange Melody, Jane Birkin En Duo Avec Caetano Veloso– O Leaozinho, Jane Birkin En Duo Avec Miossec– Pour Un Flirt Avec Toi, Jane Birkin En Duo Avec Feist– The Simple Story, Jane Birkin En Duo Avec Manu Chao– Te Souviens-tu ?, Jane Birkin En Duo Avec Brian Molko– Smile, Jane Birkin En Duo Avec Fran?oise Hardy– Surann?e, Jane Birkin En Duo Avec Yosui Inoue– Canary Canary, Jane Birkin En Duo Avec Paolo Conte– Chiamami Adesso, Jane Birkin– Port-Bail
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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