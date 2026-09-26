Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jane Jane, Jane Birkin En Duo Avec Alain Chamfort– T'as Pas Le Droit D'avoir Moins Mal Que Moi, Jane Birkin En Duo Avec Bryan Ferry– In Every Dream Home A Heartache, Jane Birkin En Duo Avec Alain Souchon– Palais Royal, Jane Birkin En Duo Avec Etienne Daho– La Grippe, Jane Birkin– Strange Melody, Jane Birkin En Duo Avec Caetano Veloso– O Leaozinho, Jane Birkin En Duo Avec Miossec– Pour Un Flirt Avec Toi, Jane Birkin En Duo Avec Feist– The Simple Story, Jane Birkin En Duo Avec Manu Chao– Te Souviens-tu ?, Jane Birkin En Duo Avec Brian Molko– Smile, Jane Birkin En Duo Avec Fran?oise Hardy– Surann?e, Jane Birkin En Duo Avec Yosui Inoue– Canary Canary, Jane Birkin En Duo Avec Paolo Conte– Chiamami Adesso, Jane Birkin– Port-Bail
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDeep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка