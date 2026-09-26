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The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка

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The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка - фото 1
The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка - фото 1
  • The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602488534994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ticket To Ride, (They Long To Be) Close To You, We've Only Just Begun, For All We Know, Rainy Days and Mondays, Superstar, Bless The Beasts and Children, Hurting Each other, It's Going To Take Some Time, Goodbye To Love, Top Of The World, I Won't Last A Day Without You, Sing, This Masquerade, Yesterday Once More, Jambalaya (On The Bayou), Please Mr. Postman, Desperado, Only Yesterday, Solitaire, There's A Kind Of Hush (All Over The World), I Need To Be In Love, Calling Occupants Of Interplanetar
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка

Сборник «The Collected» группы The Carpenters представляет собой прекрасную коллекцию песен от невероятно популярного дуэта, исполняющего софт-поп. Начиная со скромных истоков в конце 60-х и до сегодняшнего дня, брат и сестра Карен и Ричард Карпентер являются одним из самых успешных дуэтов в истории музыки. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле Великолепные поп-композиции от Carpenters растопят сердце и поднимут настроение, включая «Close to You», «Ticket to Ride», «We've Only Just Begun», «Superstar», «Rainy Days And Mondays», «Bless the Beasts And the Children», «Hurting Each Other» и многие другие. Пасхальным яйцом является трек «Karen's Theme» Ричарда Карпентера, который посвятил эту песню Карен после её трагической смерти в 1983 году. Создав неповторимый мягкий музыкальный стиль, они стали одними из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. За свою 14-летнюю карьеру Carpenters записали 11 альбомов, 31 сингл, пять телевизионных спецвыпусков и недолго просуществовавший телесериал.

Отзывы о товаре The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602488534994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ticket To Ride, (They Long To Be) Close To You, We've Only Just Begun, For All We Know, Rainy Days and Mondays, Superstar, Bless The Beasts and Children, Hurting Each other, It's Going To Take Some Time, Goodbye To Love, Top Of The World, I Won't Last A Day Without You, Sing, This Masquerade, Yesterday Once More, Jambalaya (On The Bayou), Please Mr. Postman, Desperado, Only Yesterday, Solitaire, There's A Kind Of Hush (All Over The World), I Need To Be In Love, Calling Occupants Of Interplanetar
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Сборник «The Collected» группы The Carpenters представляет собой прекрасную коллекцию песен от невероятно популярного дуэта, исполняющего софт-поп. Начиная со скромных истоков в конце 60-х и до сегодняшнего дня, брат и сестра Карен и Ричард Карпентер являются одним из самых успешных дуэтов в истории музыки. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле Великолепные поп-композиции от Carpenters растопят сердце и поднимут настроение, включая «Close to You», «Ticket to Ride», «We've Only Just Begun», «Superstar», «Rainy Days And Mondays», «Bless the Beasts And the Children», «Hurting Each Other» и многие другие. Пасхальным яйцом является трек «Karen's Theme» Ричарда Карпентера, который посвятил эту песню Карен после её трагической смерти в 1983 году. Создав неповторимый мягкий музыкальный стиль, они стали одними из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. За свою 14-летнюю карьеру Carpenters записали 11 альбомов, 31 сингл, пять телевизионных спецвыпусков и недолго просуществовавший телесериал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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