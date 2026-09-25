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Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка

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Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка - фото 1
Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Collapse
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка - фото 1
  • Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749842
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061942311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Collapse
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
T69 Collapse, 1st 44, MT1 t29r2, Abundance10edit [2 R8's, FZ20m & A 909]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка

Мини-альбом британского музыкального продюсера Ричарда Дэвида Джеймса, выпущенный под псевдонимом Aphex Twin 14 сентября 2018 года звукозаписывающей компанией Warp Records.

Отзывы о товаре Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061942311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Collapse
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
T69 Collapse, 1st 44, MT1 t29r2, Abundance10edit [2 R8's, FZ20m & A 909]
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мини-альбом британского музыкального продюсера Ричарда Дэвида Джеймса, выпущенный под псевдонимом Aphex Twin 14 сентября 2018 года звукозаписывающей компанией Warp Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aphex Twin - Collapse (EP) (0801061942311) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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