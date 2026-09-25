Seefeel - Sol.Hz (5056818806308) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seefeel
Альбом (сингл)
Sol.Hz
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 749828
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818806308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seefeel
Альбом (сингл)
Sol.Hz
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Brazen Haze, Everydays, Ever No Way, Humidity Switch, Behind The Seen, AM Flares, Falling First, Until Now, Scrambler
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Seefeel - Sol.Hz (5056818806308) виниловая пластинка
Пятый полноформатный студийный альбом британской группы Seefeel под названием «Sol.Hz» вышел 1 мая 2026 года на культовом лейбле Warp Records. «Sol.Hz» стал первым полноценным лонгплеем Seefeel за 15 лет. Название альбома буквально расшифровывается как «солнце + герцы (электричество)». Звучание пластинки балансирует на стыке изоляционистского эмбиента 90-х и кавернозного даб-саунда в духе Shackleton. Марк Клиффорд деконструирует зацикленные гитарные партии до микроскопических фрагментов, а обработанный эффектами вокал Сары Пикок добавляет полотну человеческое тепло. На невысокой громкости альбом воспринимается как гипнотический эмбиент, но на мощной акустической системе раскрывается его глубокий, смещающий восприятие времени бас.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818806308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seefeel
Альбом (сингл)
Sol.Hz
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Brazen Haze, Everydays, Ever No Way, Humidity Switch, Behind The Seen, AM Flares, Falling First, Until Now, Scrambler
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Пятый полноформатный студийный альбом британской группы Seefeel под названием «Sol.Hz» вышел 1 мая 2026 года на культовом лейбле Warp Records. «Sol.Hz» стал первым полноценным лонгплеем Seefeel за 15 лет. Название альбома буквально расшифровывается как «солнце + герцы (электричество)». Звучание пластинки балансирует на стыке изоляционистского эмбиента 90-х и кавернозного даб-саунда в духе Shackleton. Марк Клиффорд деконструирует зацикленные гитарные партии до микроскопических фрагментов, а обработанный эффектами вокал Сары Пикок добавляет полотну человеческое тепло. На невысокой громкости альбом воспринимается как гипнотический эмбиент, но на мощной акустической системе раскрывается его глубокий, смещающий восприятие времени бас.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Seefeel - Sol.Hz (5056818806308) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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