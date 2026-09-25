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Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка

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Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка - фото 1
Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Broadcast
Альбом (сингл)
Tender Buttons
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка - фото 1
  • Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061813611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Broadcast
Альбом (сингл)
Tender Buttons
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Found The F, Black Cat, Tender Buttons, America's Boy, Tears In The Typing Pool, Bit 35, Subject To The Ladder, Corporeal, Arc Of A Journey, Michael A Grammar, Minus 3, Goodbye Girls, You And Me In Time, I Found The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Found The F, Black Cat, Tender Buttons, America's Boy, Tears In The Typing Pool, Bit 35, Subject To The Ladder, Corporeal, Arc Of A Journey, Michael A Grammar, Minus 3, Goodbye Girls, You And Me In Time, I Found The End

Отзывы о товаре Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061813611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Broadcast
Альбом (сингл)
Tender Buttons
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Found The F, Black Cat, Tender Buttons, America's Boy, Tears In The Typing Pool, Bit 35, Subject To The Ladder, Corporeal, Arc Of A Journey, Michael A Grammar, Minus 3, Goodbye Girls, You And Me In Time, I Found The End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Found The F, Black Cat, Tender Buttons, America's Boy, Tears In The Typing Pool, Bit 35, Subject To The Ladder, Corporeal, Arc Of A Journey, Michael A Grammar, Minus 3, Goodbye Girls, You And Me In Time, I Found The End
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Broadcast - Tender Buttons (0801061813611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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