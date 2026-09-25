Zaz - Paris (coloured) (5021732287236) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
PARIS
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 749812
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732287236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
PARIS
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Paris Sera Toujours Paris, Sous Le Ciel De Paris, La Parisienne, Dans Mon Paris (Swing Manouche Version), Champs Elys?es, A Paris, I Love Paris - J'aime Paris, La Romance De Paris, Paris Canaille, La Complainte De La Butte, J'aime Paris Au Mois De Mai, Paris, L'apr?s-Midi, J'ai Deux Amours
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Zaz - Paris (coloured) (5021732287236) виниловая пластинка
Paris — третий студийный альбом французской певицы Zaz, выпущенный в 2014 году. Альбом представляет собой сборник кавер-версий песен различных французских шансонье, при этом каждая из них посвящена в той или иной степени Парижу. Лимитированное издание на цветном виниле В работе над альбомом приняли участие легендарный американский продюсер Куинси Джонс (Quincy Jones) и французский композитор Джон Коэн. Песня «La Romance de Paris» исполнена дуэтом с Шарлем Азнавуром. Альбом получил международное признание, возглавив чарты во Франции и Бельгии, а также получив статус дважды платинового на родине певицы и золотого в нескольких европейских странах, включая Германию и Австрию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732287236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
PARIS
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Paris Sera Toujours Paris, Sous Le Ciel De Paris, La Parisienne, Dans Mon Paris (Swing Manouche Version), Champs Elys?es, A Paris, I Love Paris - J'aime Paris, La Romance De Paris, Paris Canaille, La Complainte De La Butte, J'aime Paris Au Mois De Mai, Paris, L'apr?s-Midi, J'ai Deux Amours
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Paris — третий студийный альбом французской певицы Zaz, выпущенный в 2014 году. Альбом представляет собой сборник кавер-версий песен различных французских шансонье, при этом каждая из них посвящена в той или иной степени Парижу. Лимитированное издание на цветном виниле В работе над альбомом приняли участие легендарный американский продюсер Куинси Джонс (Quincy Jones) и французский композитор Джон Коэн. Песня «La Romance de Paris» исполнена дуэтом с Шарлем Азнавуром. Альбом получил международное признание, возглавив чарты во Франции и Бельгии, а также получив статус дважды платинового на родине певицы и золотого в нескольких европейских странах, включая Германию и Австрию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Zaz - Paris (coloured) (5021732287236) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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