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Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка

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Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка - фото 1
Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Roosevelt Stadium, 1976
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749811
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227804046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Roosevelt Stadium, 1976
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Apocalypse, Siberian Khatru, Sound Chaser, The Gates of Delirium, I've Seen All Good People (Your Move / All Good People), Long Distance Runaround, The Story of I (excerpt), Clap, Olias of Sunhillow (excerpt), Ritual, Heart of the Sunrise, Roundabout, I'm Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка

Официальный релиз альбома Yes — Live At Roosevelt Stadium, Jersey City, NJ (6/17/76) приурочен к 50-летию этого исторического выступления. На протяжении десятилетий эта запись ходила среди фанатов в виде культового, но неофициального бутлега (известного как Open The Gates), сделанного с трансляции радиостанции WNEW-FM. Теперь лейбл Rhino выпускает её абсолютно легально и в полностью отреставрированном качестве. Издание на 180 г виниле с гравировкой на шестой стороне Этот концерт, записанный 17 июня 1976 года на стадионе «Рузвельт» в Джерси-Сити, запечатлел Yes в расцвете сил середины 70-х — смелых, экспериментальных и работающих на полную мощность. Выступая перед огромной толпой под открытым небом во время своего североамериканского турне 1976 года, группа демонстрирует масштабные аранжировки, виртуозное взаимодействие и неповторимое ощущение размаха, которое определило Yes как одну из величайших концертных групп прогрессивного рока.

Отзывы о товаре Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227804046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Roosevelt Stadium, 1976
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Apocalypse, Siberian Khatru, Sound Chaser, The Gates of Delirium, I've Seen All Good People (Your Move / All Good People), Long Distance Runaround, The Story of I (excerpt), Clap, Olias of Sunhillow (excerpt), Ritual, Heart of the Sunrise, Roundabout, I'm Down
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Официальный релиз альбома Yes — Live At Roosevelt Stadium, Jersey City, NJ (6/17/76) приурочен к 50-летию этого исторического выступления. На протяжении десятилетий эта запись ходила среди фанатов в виде культового, но неофициального бутлега (известного как Open The Gates), сделанного с трансляции радиостанции WNEW-FM. Теперь лейбл Rhino выпускает её абсолютно легально и в полностью отреставрированном качестве. Издание на 180 г виниле с гравировкой на шестой стороне Этот концерт, записанный 17 июня 1976 года на стадионе «Рузвельт» в Джерси-Сити, запечатлел Yes в расцвете сил середины 70-х — смелых, экспериментальных и работающих на полную мощность. Выступая перед огромной толпой под открытым небом во время своего североамериканского турне 1976 года, группа демонстрирует масштабные аранжировки, виртуозное взаимодействие и неповторимое ощущение размаха, которое определило Yes как одну из величайших концертных групп прогрессивного рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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