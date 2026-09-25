Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинка
Официальный релиз альбома Yes — Live At Roosevelt Stadium, Jersey City, NJ (6/17/76) приурочен к 50-летию этого исторического выступления. На протяжении десятилетий эта запись ходила среди фанатов в виде культового, но неофициального бутлега (известного как Open The Gates), сделанного с трансляции радиостанции WNEW-FM. Теперь лейбл Rhino выпускает её абсолютно легально и в полностью отреставрированном качестве. Издание на 180 г виниле с гравировкой на шестой стороне Этот концерт, записанный 17 июня 1976 года на стадионе «Рузвельт» в Джерси-Сити, запечатлел Yes в расцвете сил середины 70-х — смелых, экспериментальных и работающих на полную мощность. Выступая перед огромной толпой под открытым небом во время своего североамериканского турне 1976 года, группа демонстрирует масштабные аранжировки, виртуозное взаимодействие и неповторимое ощущение размаха, которое определило Yes как одну из величайших концертных групп прогрессивного рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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