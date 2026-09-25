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Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка

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Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка - фото 1
Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка - фото 2
Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Lykke Li
Альбом (сингл)
I NEVER LEARN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка - фото 1
  • Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка - фото 2
  • Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749808
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646306039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Lykke Li
Альбом (сингл)
I NEVER LEARN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Never Learn, No Rest For The Wicked, Just Like A Dream, Silver Line, Gunshot, Love Me Like I'm Not Made Of Stone, Never Gonna Love Again, Heart Of Steel, Sleeping Alone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Never Learn, No Rest For The Wicked, Just Like A Dream, Silver Line, Gunshot, Love Me Like I'm Not Made Of Stone, Never Gonna Love Again, Heart Of Steel, Sleeping Alone

Отзывы о товаре Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646306039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Lykke Li
Альбом (сингл)
I NEVER LEARN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Never Learn, No Rest For The Wicked, Just Like A Dream, Silver Line, Gunshot, Love Me Like I'm Not Made Of Stone, Never Gonna Love Again, Heart Of Steel, Sleeping Alone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Never Learn, No Rest For The Wicked, Just Like A Dream, Silver Line, Gunshot, Love Me Like I'm Not Made Of Stone, Never Gonna Love Again, Heart Of Steel, Sleeping Alone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lykke Li - I Never Learn (0825646306039) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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