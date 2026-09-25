Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiga
Альбом (сингл)
Hotlife
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 749752
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Характеристики
Бренд
Secret City
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Secret City
Barcode
[0680341896014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiga
Альбом (сингл)
Hotlife
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Hotwife, High Rollers, Iamwhatiam, Silk Scarf, Friction, Need You Tonight, Lollipop, I Am Your Detroit Sunrise, Sexless Pornographic Losers, I Know a Place, Cherry, Ecstasy Surrounds Me, Lollipop, I Am Your Detroit Sunrise, Sexless Pornographic Losers, I Know a Place, Cherry, Ecstasy Surrounds Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка
Hotlife — предстоящий четвёртый студийный альбом канадского электронного музыканта и диджея Tiga. Это его первая полноформатная работа за долгое время, которую сам артист описывает как возвращение к «веселью» и энергичному электронному звучанию. Издание на виниле Монреальская икона Tiga возвращается со своим четвёртым альбомом "Hotlife", открывая новую эру в своём бессмертном техно-путешествии к абсолютной духовной свободе. В записи альбома приняли участие Boys Noize, Matthew Dear, Fcukers, MRD, Gesloten Cirkel, Paranoid London, Maara, а также его земляки, студийные эксперты Priori и Patrick Holland. С "Hotlife" Tiga достигает вершины музыкального искусства, очаровывая слушателей заразительными танцевальными звуками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Secret City
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Secret City
Barcode
[0680341896014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiga
Альбом (сингл)
Hotlife
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Hotwife, High Rollers, Iamwhatiam, Silk Scarf, Friction, Need You Tonight, Lollipop, I Am Your Detroit Sunrise, Sexless Pornographic Losers, I Know a Place, Cherry, Ecstasy Surrounds Me, Lollipop, I Am Your Detroit Sunrise, Sexless Pornographic Losers, I Know a Place, Cherry, Ecstasy Surrounds Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Hotlife — предстоящий четвёртый студийный альбом канадского электронного музыканта и диджея Tiga. Это его первая полноформатная работа за долгое время, которую сам артист описывает как возвращение к «веселью» и энергичному электронному звучанию. Издание на виниле Монреальская икона Tiga возвращается со своим четвёртым альбомом "Hotlife", открывая новую эру в своём бессмертном техно-путешествии к абсолютной духовной свободе. В записи альбома приняли участие Boys Noize, Matthew Dear, Fcukers, MRD, Gesloten Cirkel, Paranoid London, Maara, а также его земляки, студийные эксперты Priori и Patrick Holland. С "Hotlife" Tiga достигает вершины музыкального искусства, очаровывая слушателей заразительными танцевальными звуками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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