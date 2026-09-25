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Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка

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Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 2
Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 3
Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 4
Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 5
Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 6
Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Rantology
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 2
  • Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 3
  • Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 4
  • Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 5
  • Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 6
  • Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749723
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Rantology
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No W (Redux), The Great Satan, Wrong (Update Mix), N.W.O (Update Mix), Stigmata (Update Mix), Waiting, Warp City (Alternate Mix), Jesus Built My Hotrod (Update Mix), Bad Blood (Alternate Mix), Animosity, Unsung (Alternate Mix), Bloodlines, Psalm 69 (Live In Paris), Thieves (Live In Seattle), The Fall (Live In London)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка

Rantology — сборник американской индастриал-метал-группы Ministry. Альбом состоит из ремиксов на синглы и самые известные песни группы, за исключением трека "The Great Satan", который был впервые выпущен здесь и стал неотъемлемой частью концертных выступлений. Лимитированное издание на красном 180 г виниле Жесткая антисистемная риторика, которая строчка за строчкой, песня за песней обрушивалась на Америку Джорджа Буша-младшего. Эл Джордженсен и Ministry остаются верны своей линии в альбоме Rantology 2005 года, используя смесь ремиксов классики, концертных записей и одной новой песни — «Great Satan». Джордженсен создал пронзительный взрыв звукового протестного искусства. Все его треки призваны обвинить Буша в суде дяди Эла. Знаменитый слоган кампании «Я Джордж Буш-младший, и я одобрил это сообщение» открывает сет, сопровождаемый ремиксом «No W» Моле; позже он читает 23-й псалом под вихревой вагнеровский хор и постепенно нарастающее напряжение. Оригинальная композиция «NOW» также представлена ??здесь в ремиксе, обновленном с добавлением голосов обоих президентов Буш на фоне резкой перкуссии и прото-металлического воя Джордженсена. На альбоме Rantology также представлены треки "Stigmata" и "Jesus Built My Hotrod", но Жургенсен не сильно их меняет. Вероятно, это и к лучшему: они и так были достаточно грязными и яростными. С тех пор как он превратил Ministry в таран культурной войны, именно самые гневные слова и биты Жургенсена находят наибольший отклик. Три концертных трека с альбома Sphinctour 2002 года достаточно громкие и немного жутковатые. Бешеная энергия Ministry никуда не делась.



Теги товара: Industrial

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Rantology
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No W (Redux), The Great Satan, Wrong (Update Mix), N.W.O (Update Mix), Stigmata (Update Mix), Waiting, Warp City (Alternate Mix), Jesus Built My Hotrod (Update Mix), Bad Blood (Alternate Mix), Animosity, Unsung (Alternate Mix), Bloodlines, Psalm 69 (Live In Paris), Thieves (Live In Seattle), The Fall (Live In London)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Rantology — сборник американской индастриал-метал-группы Ministry. Альбом состоит из ремиксов на синглы и самые известные песни группы, за исключением трека "The Great Satan", который был впервые выпущен здесь и стал неотъемлемой частью концертных выступлений. Лимитированное издание на красном 180 г виниле Жесткая антисистемная риторика, которая строчка за строчкой, песня за песней обрушивалась на Америку Джорджа Буша-младшего. Эл Джордженсен и Ministry остаются верны своей линии в альбоме Rantology 2005 года, используя смесь ремиксов классики, концертных записей и одной новой песни — «Great Satan». Джордженсен создал пронзительный взрыв звукового протестного искусства. Все его треки призваны обвинить Буша в суде дяди Эла. Знаменитый слоган кампании «Я Джордж Буш-младший, и я одобрил это сообщение» открывает сет, сопровождаемый ремиксом «No W» Моле; позже он читает 23-й псалом под вихревой вагнеровский хор и постепенно нарастающее напряжение. Оригинальная композиция «NOW» также представлена ??здесь в ремиксе, обновленном с добавлением голосов обоих президентов Буш на фоне резкой перкуссии и прото-металлического воя Джордженсена. На альбоме Rantology также представлены треки "Stigmata" и "Jesus Built My Hotrod", но Жургенсен не сильно их меняет. Вероятно, это и к лучшему: они и так были достаточно грязными и яростными. С тех пор как он превратил Ministry в таран культурной войны, именно самые гневные слова и биты Жургенсена находят наибольший отклик. Три концертных трека с альбома Sphinctour 2002 года достаточно громкие и немного жутковатые. Бешеная энергия Ministry никуда не делась.


Теги товара: Industrial
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Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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