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Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка

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Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка - фото 1
Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Romanticize The Dive
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка - фото 1
  • Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749720
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Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metric
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metric
Barcode
[0732388021789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Romanticize The Dive
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Victim Of Luck, Wild Rut, Time Is A Bomb, Crush Forever, Tremolo, Moral Compass, As If You’re Here, Loyal, Antigravity, Clouds To Break, Leave You On A High
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка

Неустанное стремление Metric к созданию вневременных песен и их яростно независимый дух закрепили за ними место одной из самых важных и опережающих своё время групп последних двух десятилетий. Этот новаторский коллектив из Торонто был основан партнёрами по написанию песен и продюсированию Эмили Хейнс и Джимми Шоу, а также их коллегами по группе Джошуа Уинстедом и Джулсом Скоттом Ки. Хотя оба были также основателями влиятельной и разветвлённой канадской инди-рок-группы Broken Social Scene, Metric всегда оставалась для них приоритетом, и вскоре после знакомства и определения своей миссии они покинули Торонто и отправились в Нью-Йорк в поисках единомышленников. Там они оказались в центре бурно развивающейся инди-сцены города, наряду с такими группами, как LCD Soundsystem, The Strokes, TV On the Radio, Yeah Yeah Yeahs и Interpol. Их десятый студийный альбом Romanticize The Dive возвращает нас к свободному духу той эпохи, начинаясь с ностальгического призыва Хейнса к слушателю: «Позвольте мне перенести вас в прошлое, это было началом чего-то…», прежде чем приоткрыть завесу тайны над группой, которая на протяжении десятилетий неизменно оставалась верной друг другу и своим принципам. В знак уважения к многолетней дружбе альбом также воссоединяет команду мечты, работавшую над их прорывным альбомом 2009 года Fantasies в студии Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Romanticize The Dive — это одновременно искреннее размышление об их истории, праздничный подарок тем, кто был с ними, и протянутая рука новым поклонникам, еще одно свидетельство непоколебимой любви группы друг к другу и их ненасытного стремления к самосовершенствованию как артистов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metric
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metric
Barcode
[0732388021789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Romanticize The Dive
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Victim Of Luck, Wild Rut, Time Is A Bomb, Crush Forever, Tremolo, Moral Compass, As If You’re Here, Loyal, Antigravity, Clouds To Break, Leave You On A High
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Неустанное стремление Metric к созданию вневременных песен и их яростно независимый дух закрепили за ними место одной из самых важных и опережающих своё время групп последних двух десятилетий. Этот новаторский коллектив из Торонто был основан партнёрами по написанию песен и продюсированию Эмили Хейнс и Джимми Шоу, а также их коллегами по группе Джошуа Уинстедом и Джулсом Скоттом Ки. Хотя оба были также основателями влиятельной и разветвлённой канадской инди-рок-группы Broken Social Scene, Metric всегда оставалась для них приоритетом, и вскоре после знакомства и определения своей миссии они покинули Торонто и отправились в Нью-Йорк в поисках единомышленников. Там они оказались в центре бурно развивающейся инди-сцены города, наряду с такими группами, как LCD Soundsystem, The Strokes, TV On the Radio, Yeah Yeah Yeahs и Interpol. Их десятый студийный альбом Romanticize The Dive возвращает нас к свободному духу той эпохи, начинаясь с ностальгического призыва Хейнса к слушателю: «Позвольте мне перенести вас в прошлое, это было началом чего-то…», прежде чем приоткрыть завесу тайны над группой, которая на протяжении десятилетий неизменно оставалась верной друг другу и своим принципам. В знак уважения к многолетней дружбе альбом также воссоединяет команду мечты, работавшую над их прорывным альбомом 2009 года Fantasies в студии Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Romanticize The Dive — это одновременно искреннее размышление об их истории, праздничный подарок тем, кто был с ними, и протянутая рука новым поклонникам, еще одно свидетельство непоколебимой любви группы друг к другу и их ненасытного стремления к самосовершенствованию как артистов.


Теги товара: Цветной винил
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Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка – стоимость товара 4430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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