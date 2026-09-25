Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Metric - Romanticize The Dive (coloured) (0732388021789) виниловая пластинка
Неустанное стремление Metric к созданию вневременных песен и их яростно независимый дух закрепили за ними место одной из самых важных и опережающих своё время групп последних двух десятилетий. Этот новаторский коллектив из Торонто был основан партнёрами по написанию песен и продюсированию Эмили Хейнс и Джимми Шоу, а также их коллегами по группе Джошуа Уинстедом и Джулсом Скоттом Ки. Хотя оба были также основателями влиятельной и разветвлённой канадской инди-рок-группы Broken Social Scene, Metric всегда оставалась для них приоритетом, и вскоре после знакомства и определения своей миссии они покинули Торонто и отправились в Нью-Йорк в поисках единомышленников. Там они оказались в центре бурно развивающейся инди-сцены города, наряду с такими группами, как LCD Soundsystem, The Strokes, TV On the Radio, Yeah Yeah Yeahs и Interpol. Их десятый студийный альбом Romanticize The Dive возвращает нас к свободному духу той эпохи, начинаясь с ностальгического призыва Хейнса к слушателю: «Позвольте мне перенести вас в прошлое, это было началом чего-то…», прежде чем приоткрыть завесу тайны над группой, которая на протяжении десятилетий неизменно оставалась верной друг другу и своим принципам. В знак уважения к многолетней дружбе альбом также воссоединяет команду мечты, работавшую над их прорывным альбомом 2009 года Fantasies в студии Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Romanticize The Dive — это одновременно искреннее размышление об их истории, праздничный подарок тем, кто был с ними, и протянутая рука новым поклонникам, еще одно свидетельство непоколебимой любви группы друг к другу и их ненасытного стремления к самосовершенствованию как артистов.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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