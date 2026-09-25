From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка
Майкл Джексон? Стиви Уондер? Куинси Джонс? Хельге Адам (фортепиано/Rhodes) и Саймон Беккер-Фосс (саксофон) из группы "From Scratch" — большие поклонники этих легенд соула и поп-музыки, чья музыка до сих пор звучит так, будто она только что была написана! Адам и Беккер-Фосс давно мечтали открыть для себя новые грани в творчестве этих композиторов и исполнителей. Какой же вид искусства может быть более подходящим для этого, чем джаз? Он предоставляет идеальное пространство для того, чтобы погрузить прошлое в новые краски. Участники группы From Scratch, Дитер "Зиппер" Шмигелок (ударные) и Петер Швебс (контрабас), сразу же загорелись этой идеей! А поскольку для больших идей нужно мощное звучание, состав группы расширился: ганноверцы пригласили Соню Биттнер (вокал), Марвина Циммермана (труба/флюгельгорн), Георга Вайсбродта (тромбон) и Анди Грейтера (перкуссия) — всех первоклассных музыкантов с международным опытом, и создали замечательное посвящение соулу под названием «Tribute» — мощное, с проникновенными аранжировками, свежими ритмами, четкими духовыми инструментами и прямой живой энергией!. Сотрудничество From Scratch и студии Emil Berliner началось с трибьюта легендарному Антонио Карлосу Жобиму. Два альбома — «Quiet Nights (Full Stage Stereo)» и «Quiet Nights (One Point – Blumlein)» — также привлекли большое внимание за пределами аудиофильской сцены. Два альбома, на которых одни и те же музыканты исполняют одни и те же композиции, но в разных акустических условиях и с разными микрофонами, не только дают уникальное представление о мире звукозаписывающих технологий: несмотря на идентичность в плане музыкантов и треклиста, были созданы разные исполнения, а также разные миры эмоций и звучания. Для альбома «Tribute» команда BMS во главе с управляющими директорами, продюсерами и звукоинженерами Райнером Майяром и Стефаном Флоком также использует самый надежный из всех процессов записи: мастеринг непосредственно на диск. Душевный вокал, джазовые нюансы и ритмы, тяготеющие к хип-хопу, мощные духовые секции и зажигательные соло… все это было записано непосредственно на винил – без цифрового сглаживания, сетки и двойного дна. Это единственный способ запечатлеть чистую энергию и живость музыки, создаваемой в данный момент. "Tribute", новый звуковой шедевр берлинского мастера Шалльплаттена, был записан в студии Эмиля Берлинера (Студия 1), нарезан на 33 об/мин и, конечно же, отпечатан на высококачественном 180-граммовом виниле на лейбле Optimal Media.
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