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From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка

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From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка - фото 1
From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка - фото 2
From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
TRIBUTE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка - фото 1
  • From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка - фото 2
  • From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749682
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Самовывоз в Москве
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From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
TRIBUTE
Жанр
Jazz
Трек-лист
As, Human Nature, Overjoyed, Man In The Mirror, Don't You Worry 'Bout A Thing, I Can't Help It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка

Майкл Джексон? Стиви Уондер? Куинси Джонс? Хельге Адам (фортепиано/Rhodes) и Саймон Беккер-Фосс (саксофон) из группы "From Scratch" — большие поклонники этих легенд соула и поп-музыки, чья музыка до сих пор звучит так, будто она только что была написана! Адам и Беккер-Фосс давно мечтали открыть для себя новые грани в творчестве этих композиторов и исполнителей. Какой же вид искусства может быть более подходящим для этого, чем джаз? Он предоставляет идеальное пространство для того, чтобы погрузить прошлое в новые краски. Участники группы From Scratch, Дитер "Зиппер" Шмигелок (ударные) и Петер Швебс (контрабас), сразу же загорелись этой идеей! А поскольку для больших идей нужно мощное звучание, состав группы расширился: ганноверцы пригласили Соню Биттнер (вокал), Марвина Циммермана (труба/флюгельгорн), Георга Вайсбродта (тромбон) и Анди Грейтера (перкуссия) — всех первоклассных музыкантов с международным опытом, и создали замечательное посвящение соулу под названием «Tribute» — мощное, с проникновенными аранжировками, свежими ритмами, четкими духовыми инструментами и прямой живой энергией!. Сотрудничество From Scratch и студии Emil Berliner началось с трибьюта легендарному Антонио Карлосу Жобиму. Два альбома — «Quiet Nights (Full Stage Stereo)» и «Quiet Nights (One Point – Blumlein)» — также привлекли большое внимание за пределами аудиофильской сцены. Два альбома, на которых одни и те же музыканты исполняют одни и те же композиции, но в разных акустических условиях и с разными микрофонами, не только дают уникальное представление о мире звукозаписывающих технологий: несмотря на идентичность в плане музыкантов и треклиста, были созданы разные исполнения, а также разные миры эмоций и звучания. Для альбома «Tribute» команда BMS во главе с управляющими директорами, продюсерами и звукоинженерами Райнером Майяром и Стефаном Флоком также использует самый надежный из всех процессов записи: мастеринг непосредственно на диск. Душевный вокал, джазовые нюансы и ритмы, тяготеющие к хип-хопу, мощные духовые секции и зажигательные соло… все это было записано непосредственно на винил – без цифрового сглаживания, сетки и двойного дна. Это единственный способ запечатлеть чистую энергию и живость музыки, создаваемой в данный момент. "Tribute", новый звуковой шедевр берлинского мастера Шалльплаттена, был записан в студии Эмиля Берлинера (Студия 1), нарезан на 33 об/мин и, конечно же, отпечатан на высококачественном 180-граммовом виниле на лейбле Optimal Media.

Отзывы о товаре From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
TRIBUTE
Жанр
Jazz
Трек-лист
As, Human Nature, Overjoyed, Man In The Mirror, Don't You Worry 'Bout A Thing, I Can't Help It
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Майкл Джексон? Стиви Уондер? Куинси Джонс? Хельге Адам (фортепиано/Rhodes) и Саймон Беккер-Фосс (саксофон) из группы "From Scratch" — большие поклонники этих легенд соула и поп-музыки, чья музыка до сих пор звучит так, будто она только что была написана! Адам и Беккер-Фосс давно мечтали открыть для себя новые грани в творчестве этих композиторов и исполнителей. Какой же вид искусства может быть более подходящим для этого, чем джаз? Он предоставляет идеальное пространство для того, чтобы погрузить прошлое в новые краски. Участники группы From Scratch, Дитер "Зиппер" Шмигелок (ударные) и Петер Швебс (контрабас), сразу же загорелись этой идеей! А поскольку для больших идей нужно мощное звучание, состав группы расширился: ганноверцы пригласили Соню Биттнер (вокал), Марвина Циммермана (труба/флюгельгорн), Георга Вайсбродта (тромбон) и Анди Грейтера (перкуссия) — всех первоклассных музыкантов с международным опытом, и создали замечательное посвящение соулу под названием «Tribute» — мощное, с проникновенными аранжировками, свежими ритмами, четкими духовыми инструментами и прямой живой энергией!. Сотрудничество From Scratch и студии Emil Berliner началось с трибьюта легендарному Антонио Карлосу Жобиму. Два альбома — «Quiet Nights (Full Stage Stereo)» и «Quiet Nights (One Point – Blumlein)» — также привлекли большое внимание за пределами аудиофильской сцены. Два альбома, на которых одни и те же музыканты исполняют одни и те же композиции, но в разных акустических условиях и с разными микрофонами, не только дают уникальное представление о мире звукозаписывающих технологий: несмотря на идентичность в плане музыкантов и треклиста, были созданы разные исполнения, а также разные миры эмоций и звучания. Для альбома «Tribute» команда BMS во главе с управляющими директорами, продюсерами и звукоинженерами Райнером Майяром и Стефаном Флоком также использует самый надежный из всех процессов записи: мастеринг непосредственно на диск. Душевный вокал, джазовые нюансы и ритмы, тяготеющие к хип-хопу, мощные духовые секции и зажигательные соло… все это было записано непосредственно на винил – без цифрового сглаживания, сетки и двойного дна. Это единственный способ запечатлеть чистую энергию и живость музыки, создаваемой в данный момент. "Tribute", новый звуковой шедевр берлинского мастера Шалльплаттена, был записан в студии Эмиля Берлинера (Студия 1), нарезан на 33 об/мин и, конечно же, отпечатан на высококачественном 180-граммовом виниле на лейбле Optimal Media.
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From Scratch - Tribute (Audiophile Edition) (4260428070221) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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