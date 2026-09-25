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Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние купить с доставкой в Москве, 749619
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Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние, 749619

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Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 1
Уценка
Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 2
Уценка
Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 3
Уценка
Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 1
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 2
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 3
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
10 560 руб.  11 360 руб. 
В наличии
Код товара: 749619
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние
10 560 руб. -7%
11 360 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х8
Вес, г.
730

Описание товара Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - стоимость товара 10560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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