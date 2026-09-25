Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние, 749619
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%10 560 руб. 11 360 руб.
В наличии
Код товара: 749619
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10 560 руб. -7%
11 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х8
Вес, г.
730
Описание товара Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
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Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - стоимость товара 10560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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