Перфоратор SDS-plus Makita HR2470FT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%25 390 руб. 28 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 74930
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Максимальный крутящий момент
24
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2.7
Потребляемая мощность
780
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х12
Вес, кг.
5.5
Описание товара Перфоратор SDS-plus Makita HR2470FT
Перфоратор HR2470FT имеет три режима работы, лампу точечной подсветки и дополнительный 3-х кулачковый патрон для использования обычных сверл. Этот профессиональный инструмент имеет большой срок службы благодаря электронному контролю числа оборотов и состояния щеток, покрытому защитным лаком якорю, большому сальнику и более прочному бойку. Три режима работы. Мощность - 780 Вт. Сила удара - 2.7 Дж
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Фиксация шпинделя
нет
Развернуть
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Максимальный крутящий момент
24
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2.7
Потребляемая мощность
780
Страна производитель
Китай
Перфоратор HR2470FT имеет три режима работы, лампу точечной подсветки и дополнительный 3-х кулачковый патрон для использования обычных сверл. Этот профессиональный инструмент имеет большой срок службы благодаря электронному контролю числа оборотов и состояния щеток, покрытому защитным лаком якорю, большому сальнику и более прочному бойку. Три режима работы. Мощность - 780 Вт. Сила удара - 2.7 Дж
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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