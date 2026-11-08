Вертикальный пылесос Dreame Z40 CE Station
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Dreame Z40 CE Station
Dreame Z40 CE Station — премиальный вертикальный пылесос с инновационной док-станцией для полностью автоматизированной уборки. Устройство оснащено мощным двигателем (150 000 об/мин) и поддерживает как сухую, так и влажную уборку с системой контролируемого распыления воды. Пылесос работает до 160 минут от аккумулятора, имеет LCD-дисплей и интеллектуальную систему регулировки мощности. Особая фишка модели — автоматическая очистка пылесборника в док-станции с антибактериальной защитой. В комплекте 7 насадок для разных типов поверхностей, HEPA-фильтр H14 для улавливания 99,99% частиц, включая аллергены и пыльцу. Щётка с подсветкой 140° обеспечивает качественную уборку в тёмных углах, а объёмный контейнер станции (3 л) позволяет долго не беспокоиться об очистке.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
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