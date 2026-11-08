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Вертикальный пылесос Dreame Z40 CE Station купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос Dreame Z40 CE Station

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Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 3
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 4
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Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 6
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 7
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 8
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Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 11
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Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 13
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
180 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
90
Длина сетевого шнура
1.2
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 1
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 2
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 3
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 4
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 5
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 6
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 7
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 8
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 9
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 10
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 11
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 12
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 13
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748742
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, аккумулятор, блок питания, документация, комплект насадок, крепление для аксессуаров, мерная чаша, моп х 2 шт, основной корпус, пылесборник, станция самоочистки, удлинительный шланг, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей, подключение к приложению
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
180 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.39х0.38
Вес, кг.
17.6

Описание товара Вертикальный пылесос Dreame Z40 CE Station

Dreame Z40 CE Station — премиальный вертикальный пылесос с инновационной док-станцией для полностью автоматизированной уборки. Устройство оснащено мощным двигателем (150 000 об/мин) и поддерживает как сухую, так и влажную уборку с системой контролируемого распыления воды. Пылесос работает до 160 минут от аккумулятора, имеет LCD-дисплей и интеллектуальную систему регулировки мощности. Особая фишка модели — автоматическая очистка пылесборника в док-станции с антибактериальной защитой. В комплекте 7 насадок для разных типов поверхностей, HEPA-фильтр H14 для улавливания 99,99% частиц, включая аллергены и пыльцу. Щётка с подсветкой 140° обеспечивает качественную уборку в тёмных углах, а объёмный контейнер станции (3 л) позволяет долго не беспокоиться об очистке.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Dreame Z40 CE Station




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, аккумулятор, блок питания, документация, комплект насадок, крепление для аксессуаров, мерная чаша, моп х 2 шт, основной корпус, пылесборник, станция самоочистки, удлинительный шланг, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей, подключение к приложению
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Развернуть
Мощность всасывания
180 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame Z40 CE Station — премиальный вертикальный пылесос с инновационной док-станцией для полностью автоматизированной уборки. Устройство оснащено мощным двигателем (150 000 об/мин) и поддерживает как сухую, так и влажную уборку с системой контролируемого распыления воды. Пылесос работает до 160 минут от аккумулятора, имеет LCD-дисплей и интеллектуальную систему регулировки мощности. Особая фишка модели — автоматическая очистка пылесборника в док-станции с антибактериальной защитой. В комплекте 7 насадок для разных типов поверхностей, HEPA-фильтр H14 для улавливания 99,99% частиц, включая аллергены и пыльцу. Щётка с подсветкой 140° обеспечивает качественную уборку в тёмных углах, а объёмный контейнер станции (3 л) позволяет долго не беспокоиться об очистке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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