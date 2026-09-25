Модуль памяти DIMM DDR5-5600 32GB PSP532G56002H1 PATRIOT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-46-46-90
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46-90
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
20
Описание товара Модуль памяти DIMM DDR5-5600 32GB PSP532G56002H1 PATRIOT
Оперативная память PATRIOT формата DDR5 объёмом 32 ГБ — производительное решение для системы, которой важны высокая скорость и большой запас памяти. Тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с обеспечивают быструю обработку данных, а задержка CAS Latency CL46 помогает сбалансировать производительность модуля. Радиатор охлаждения способствует стабильной работе памяти при нагрузках. Напряжение питания 1,1 В делает модуль рациональным выбором для современной сборки, где важны скорость и эффективность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 46 950 руб.11738 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 440 руб.12360 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 50 250 руб.12563 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 690 руб.12673 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 53 430 руб.13358 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 64Gb (32Gbx2) 3200MH...
-
В наличииЦена 54 190 руб.13548 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 55 280 руб.13820 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 56 870 руб.14218 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 340 руб.14585 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 64G 3200Mhz (PVSR464G320C8K)
-
В наличииЦена 59 160 руб.14790 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 59 300 руб.14825 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46-90
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Оперативная память PATRIOT формата DDR5 объёмом 32 ГБ — производительное решение для системы, которой важны высокая скорость и большой запас памяти. Тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с обеспечивают быструю обработку данных, а задержка CAS Latency CL46 помогает сбалансировать производительность модуля. Радиатор охлаждения способствует стабильной работе памяти при нагрузках. Напряжение питания 1,1 В делает модуль рациональным выбором для современной сборки, где важны скорость и эффективность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Модуль памяти DIMM DDR5-5600 32GB PSP532G56002H1 PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM DDR5-5600 32GB PSP532G56002H1 PATRIOT