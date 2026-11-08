Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Green
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748670
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Размеры в упаковке, см
19х10х2
Вес, г.
610
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Green
Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Green
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Xiaomi
Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Green
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