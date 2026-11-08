Смартфон Samsung Galaxy A08 4/128Gb (SM-A085FDBGCAU) Dark Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A08 4/128Gb (SM-A085FDBGCAU) Dark Blue
**Смартфон Samsung Galaxy A08 4+128Gb, тёмно-синий (SM-A085FDBGCAU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с Samsung Galaxy A08! Этот стильный смартфон с большим 6,7-дюймовым дисплеем подарит вам незабываемые впечатления от использования. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy A08?** * **Яркий и чёткий дисплей:** PLS-дисплей с разрешением 1600 x 720 и частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное и яркое изображение. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и поддержка карт памяти позволят хранить все важные данные и медиафайлы. * **Быстрая и плавная работа:** процессор Mediatek Helio G99+ и 4 ГБ оперативной памяти гарантируют быструю загрузку приложений и плавную работу системы. * **Качественные снимки:** две тыловые камеры с разрешением 50 + 2 Мпикс помогут запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. * **Долгое время работы без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и распознавание лица обеспечат надёжную защиту ваших данных, а разъём 3,5 мм для наушников — комфортное прослушивание музыки. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.3; * класс пылевлагозащиты IP64; * поддержка быстрой зарядки; * монолитный корпус из прочного пластика. Samsung Galaxy A08 — это сочетание стильного дизайна, передовых технологий и доступной цены. Выберите качество и надёжность — выберите Samsung!
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