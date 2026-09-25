Iron Savior - The Landing (0884860179713) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
The Landing
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 748611
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860179713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
The Landing
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Descending, The Savior, Starlight, March Of Doom, Heavy Metal Never Dies, Moment In Time, Hall Of The Heroes, R.V. Ready, Faster Than All, Before The Pain, No Guts No Glory
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Iron Savior - The Landing (0884860179713) виниловая пластинка
"The Landing" - седьмой студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Iron Savior, вышедший в 2011 году. Переиздание на оранжевом виниле. Iron Savior - немецкая группа, играющая в стиле пауэр-метал, созданная в 1996 году Питом Силком, Каем Хансеном, и Томеном Штаухом. Основной темой песен группы является научная фантастика. Большинство их песен повествуют о космическом корабле "Iron Savior" и связаны с исчезнувшим континентом - Атлантидой. В текстах песен также встречаются темы восприятия реальности и духа свободы. Стиль музыки имеет большое сходство с группами Gamma Ray и Helloween, из-за того, что Кай Хансен участвовал в разное время во всех этих группах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860179713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
The Landing
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Descending, The Savior, Starlight, March Of Doom, Heavy Metal Never Dies, Moment In Time, Hall Of The Heroes, R.V. Ready, Faster Than All, Before The Pain, No Guts No Glory
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"The Landing" - седьмой студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Iron Savior, вышедший в 2011 году. Переиздание на оранжевом виниле. Iron Savior - немецкая группа, играющая в стиле пауэр-метал, созданная в 1996 году Питом Силком, Каем Хансеном, и Томеном Штаухом. Основной темой песен группы является научная фантастика. Большинство их песен повествуют о космическом корабле "Iron Savior" и связаны с исчезнувшим континентом - Атлантидой. В текстах песен также встречаются темы восприятия реальности и духа свободы. Стиль музыки имеет большое сходство с группами Gamma Ray и Helloween, из-за того, что Кай Хансен участвовал в разное время во всех этих группах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Iron Savior - The Landing (0884860179713) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Iron Savior - The Landing (0884860179713) виниловая пластинка