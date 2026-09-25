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Danzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Danzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) виниловая пластинка

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Danzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Danzig 1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Danzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) - фото 1
  • Danzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748608
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Danzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0199957300513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Danzig 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Twist Of Cain, Not Of This World, She Rides, Soul On Fire, Am I Demon, Mother, Posession, End Of Time, The Hunter, Evil Thing
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Danzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) виниловая пластинка

Дебютный альбом американской метал-группы Danzig, выпущенный в 1988 году. Став самым успешным релизом группы c культовыми хитами «Mother» и «Twist of Cain», в 1994 году он получил золотой статус, а чуть позже — платиновый Лимитированное издание на белом виниле Danzig — американская метал-группа, смешивающая мрачную лирику и образы с блюз-роковыми веяниями. Группа является третьей стадией музыкальной карьеры Гленна Данцига, который до этого играл в хоррор-панк-группах The Misfits и Samhain. В 2016 году он вернулся в The Misfits в качестве основного вокалиста, где поет по настоящее время.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0199957300513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Danzig 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Twist Of Cain, Not Of This World, She Rides, Soul On Fire, Am I Demon, Mother, Posession, End Of Time, The Hunter, Evil Thing
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом американской метал-группы Danzig, выпущенный в 1988 году. Став самым успешным релизом группы c культовыми хитами «Mother» и «Twist of Cain», в 1994 году он получил золотой статус, а чуть позже — платиновый Лимитированное издание на белом виниле Danzig — американская метал-группа, смешивающая мрачную лирику и образы с блюз-роковыми веяниями. Группа является третьей стадией музыкальной карьеры Гленна Данцига, который до этого играл в хоррор-панк-группах The Misfits и Samhain. В 2016 году он вернулся в The Misfits в качестве основного вокалиста, где поет по настоящее время.


Теги товара: Цветной винил
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Danzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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