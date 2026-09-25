Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Lucifuge
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 748607
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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0199957300520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Lucifuge
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Long Way Back From Hell, Snakes Of Christ, Killer Wolf, Tired Of Being Alive, I’m The One, Her Black Wings, Devil’s Plaything, 777, Blood And Tears, Girl, Pain In The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка
Второй альбом американской метал-группы Danzig, выпущенный в 1990 году. Лимитированное издание на красном виниле Музыка альбома продолжила размывать границы между классическим блюзом и хард-роком. Альбом включает такие треки, как «Her Black Wings» и «Devil's Plaything». Это наиболее разнообразный альбом группы. Danzig — американская метал-группа, смешивающая мрачную лирику и образы с блюз-роковыми веяниями. Группа является третьей стадией музыкальной карьеры Гленна Данцига, который до этого играл в хоррор-панк-группах The Misfits и Samhain. В 2016 году он вернулся в The Misfits в качестве основного вокалиста, где поет по настоящее время.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0199957300520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Lucifuge
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Long Way Back From Hell, Snakes Of Christ, Killer Wolf, Tired Of Being Alive, I’m The One, Her Black Wings, Devil’s Plaything, 777, Blood And Tears, Girl, Pain In The World
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Второй альбом американской метал-группы Danzig, выпущенный в 1990 году. Лимитированное издание на красном виниле Музыка альбома продолжила размывать границы между классическим блюзом и хард-роком. Альбом включает такие треки, как «Her Black Wings» и «Devil's Plaything». Это наиболее разнообразный альбом группы. Danzig — американская метал-группа, смешивающая мрачную лирику и образы с блюз-роковыми веяниями. Группа является третьей стадией музыкальной карьеры Гленна Данцига, который до этого играл в хоррор-панк-группах The Misfits и Samhain. В 2016 году он вернулся в The Misfits в качестве основного вокалиста, где поет по настоящее время.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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