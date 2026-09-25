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Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) - фото 1
  • Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748598
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602455726322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fuel (Remastered), The Memory Remains (Remastered), Devil's Dance (Remasered), The Unforgiven II (Remastered), Better Than You (Remastered), Slither (Remastered), Carpe Diem Baby (Remastered), Bad Seed (Remastered), Where The Wild Things Are (Remastered), Prince Charming (Remastered), Low Man's Lyric (Remastered), Attitude (Remastered), Fixxxer (Remastered)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) виниловая пластинка

ReLoad — четырежды платиновый седьмой студийный альбом американской метал-группы Metallica, выпущенный первоначально в 1997 году Лимитированное ремастированное издание на желтом 180 г виниле в гейтфолде с двумя печатными вкладышами Metallica продолжает выпускать ремастированные переизданния своих старых альбомов; последний из них — получивший четырежды платиновый статус "ReLoad". Продюсером альбома "ReLoad" выступил Боб Рок. Это продолжение пятикратно платинового альбома "Load". В "ReLoad" вошли такие любимые фанатами треки, как "Fuel", "The Memory Remains" и "The Unforgiven II". Ремастеринг альбома выполнил Рубен Коэн в студии Lurssen Mastering под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана.



Теги товара: Metallica

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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602455726322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fuel (Remastered), The Memory Remains (Remastered), Devil's Dance (Remasered), The Unforgiven II (Remastered), Better Than You (Remastered), Slither (Remastered), Carpe Diem Baby (Remastered), Bad Seed (Remastered), Where The Wild Things Are (Remastered), Prince Charming (Remastered), Low Man's Lyric (Remastered), Attitude (Remastered), Fixxxer (Remastered)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
ReLoad — четырежды платиновый седьмой студийный альбом американской метал-группы Metallica, выпущенный первоначально в 1997 году Лимитированное ремастированное издание на желтом 180 г виниле в гейтфолде с двумя печатными вкладышами Metallica продолжает выпускать ремастированные переизданния своих старых альбомов; последний из них — получивший четырежды платиновый статус "ReLoad". Продюсером альбома "ReLoad" выступил Боб Рок. Это продолжение пятикратно платинового альбома "Load". В "ReLoad" вошли такие любимые фанатами треки, как "Fuel", "The Memory Remains" и "The Unforgiven II". Ремастеринг альбома выполнил Рубен Коэн в студии Lurssen Mastering под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана.


Теги товара: Metallica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) виниловая пластинка – стоимость товара 6290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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