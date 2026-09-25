Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Future Quiet
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 748589
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964237375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Future Quiet
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
When It's Cold I'd Like to Die (ft. Jacob Lusk), This Was Never Meant for Us, Retreat, Estrella del Mar (ft. Elise Serenelle), Ruhe, Mott St 1992, Precious Mind - Quiet Future (ft. India Carney), Tallinn, On Air - Quiet Future (ft. serpentwithfeet), Selene, Le Vide, Great Absence, Mono No Aware, The Opposite of Fear
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка
Future Quiet — 23-й студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 20 февраля 2026 года. Главным синглом пластинки стала переосмысленная версия классического трека Моби «When It’s Cold I’d Like to Die», записанная при участии Джейкоба Ласка (Jacob Lusk) из группы Gabriels. Издание на прозрачном виниле «Future Quiet» знаменует собой новую, замечательную главу в творчестве одного из самых влиятельных и дальновидных артистов электронной музыки. В четырнадцати треках, включающих современный фортепианный минимализм, захватывающие эмбиентные звуковые ландшафты и несколько вокальных коллабораций, Моби размышляет о напряжении между гиперподключённой и шумной современной жизнью и глубокой человеческой потребностью в тишине.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитMal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитFlorence And The Machine - High As Hope (0602567485957) винилова...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитStevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964237375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Future Quiet
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
When It's Cold I'd Like to Die (ft. Jacob Lusk), This Was Never Meant for Us, Retreat, Estrella del Mar (ft. Elise Serenelle), Ruhe, Mott St 1992, Precious Mind - Quiet Future (ft. India Carney), Tallinn, On Air - Quiet Future (ft. serpentwithfeet), Selene, Le Vide, Great Absence, Mono No Aware, The Opposite of Fear
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Future Quiet — 23-й студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 20 февраля 2026 года. Главным синглом пластинки стала переосмысленная версия классического трека Моби «When It’s Cold I’d Like to Die», записанная при участии Джейкоба Ласка (Jacob Lusk) из группы Gabriels. Издание на прозрачном виниле «Future Quiet» знаменует собой новую, замечательную главу в творчестве одного из самых влиятельных и дальновидных артистов электронной музыки. В четырнадцати треках, включающих современный фортепианный минимализм, захватывающие эмбиентные звуковые ландшафты и несколько вокальных коллабораций, Моби размышляет о напряжении между гиперподключённой и шумной современной жизнью и глубокой человеческой потребностью в тишине.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5360 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка