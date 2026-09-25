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T. Rex - 1971 (5014797907638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - 1971 (5014797907638) виниловая пластинка

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T. Rex - 1971 (5014797907638) - фото 2
T. Rex - 1971 (5014797907638) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1971
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - 1971 (5014797907638) - фото 1
  • T. Rex - 1971 (5014797907638) - фото 2
  • T. Rex - 1971 (5014797907638) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748545
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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T. Rex - 1971 (5014797907638) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797907638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1971
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
The King Of The Mountain Cometh (Original B Side), Hot Love (Full Length), Woodland Rock (Original B Side), Electric Warrior (Poem), Electric Warrior (Solo Demo), Mambo Sun (SACD Version), Cosmic Dancer (Single Vocal Mix), Get It On (Full Length Version), Life’s A Gas (Working Version), The Motivator (SACD Version), Girl (Alternate Version), Jeepster (Original Single), There Was A Time / Raw Ramp / Electric Boogie (Original B Side), Children Of Rarn (Complete Acoustic Demo), Rip Off (SACD Versio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - 1971 (5014797907638) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The King Of The Mountain Cometh (Original B Side), Hot Love (Full Length), Woodland Rock (Original B Side), Electric Warrior (Poem), Electric Warrior (Solo Demo), Mambo Sun (SACD Version), Cosmic Dancer (Single Vocal Mix), Get It On (Full Length Version), Life’s A Gas (Working Version), The Motivator (SACD Version), Girl (Alternate Version), Jeepster (Original Single), There Was A Time / Raw Ramp / Electric Boogie (Original B Side), Children Of Rarn (Complete Acoustic Demo), Rip Off (SACD Version), Sunken Rags (Home Demo For Glastonbury Fayre Album), Thunderwing (Alternate Master), Spaceball Ricochet (Demo), Telegram Sam (Working Version)

Отзывы о товаре T. Rex - 1971 (5014797907638) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797907638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1971
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
The King Of The Mountain Cometh (Original B Side), Hot Love (Full Length), Woodland Rock (Original B Side), Electric Warrior (Poem), Electric Warrior (Solo Demo), Mambo Sun (SACD Version), Cosmic Dancer (Single Vocal Mix), Get It On (Full Length Version), Life’s A Gas (Working Version), The Motivator (SACD Version), Girl (Alternate Version), Jeepster (Original Single), There Was A Time / Raw Ramp / Electric Boogie (Original B Side), Children Of Rarn (Complete Acoustic Demo), Rip Off (SACD Versio
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The King Of The Mountain Cometh (Original B Side), Hot Love (Full Length), Woodland Rock (Original B Side), Electric Warrior (Poem), Electric Warrior (Solo Demo), Mambo Sun (SACD Version), Cosmic Dancer (Single Vocal Mix), Get It On (Full Length Version), Life’s A Gas (Working Version), The Motivator (SACD Version), Girl (Alternate Version), Jeepster (Original Single), There Was A Time / Raw Ramp / Electric Boogie (Original B Side), Children Of Rarn (Complete Acoustic Demo), Rip Off (SACD Version), Sunken Rags (Home Demo For Glastonbury Fayre Album), Thunderwing (Alternate Master), Spaceball Ricochet (Demo), Telegram Sam (Working Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - 1971 (5014797907638) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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