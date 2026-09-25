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Placebo - Placebo Re: Created (5056167183570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Placebo - Placebo Re: Created (5056167183570) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo Re: Created
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Placebo - Placebo Re: Created (5056167183570) - фото 1
  • Placebo - Placebo Re: Created (5056167183570) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748518
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Placebo - Placebo Re: Created (5056167183570) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elevator Lady
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Elevator Lady
Barcode
[5056167183570]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo Re: Created
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Home (RE:CREATED Version), Teenage Angst (RE:CREATED Version), Bionic (RE:CREATED Version), 36 Degrees (RE:CREATED Version), Hang On To Your IQ (RE:CREATED Version), Nancy Boy (RE:CREATED Version), I Know (RE:CREATED Version), Bruise Pristine (RE:CREATED Version), Lady of the Flowers (RE:CREATED Version), Swallow (RE:CREATED Version), Single 7" Drowning By Numbers, H.K. Farewell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Placebo - Placebo Re: Created (5056167183570) виниловая пластинка

«Placebo RE:CREATED» — это дань уважения 30-летию дебютного альбома группы. Задуманный как «режиссерская версия», этот проект представляет собой переосмысление оригинальных мастер-лент и их анализ через призму трех десятилетий живых выступлений. Этот релиз переносит звучание альбома в XXI век, завершая замысел альбома и бережно сохраняя его первоначальную целостность. Это баланс между эволюцией и сохранением; изысканное высказывание о работе, с которой все началось. Издание на черном виниле + 7" сингл на белом виниле, включающий два дополнительных бонус-трека, "Drowning By Numbers" и "HK Farewell" Спустя тридцать лет Placebo возвращаются к своему знаковому дебютному альбому с новым взглядом на "Placebo RE:CREATED". Новая версия, включающая переработанные и расширенные версии всех десяти треков с оригинального альбома, а также два бонус-трека из первоначального релиза, отражает эволюцию этих песен на протяжении десятилетий, сохраняя при этом их первозданный, оригинальный характер. Среди треков — знаковые синглы "Nancy Boy" и "36 Degrees", которые закрепили за Placebo репутацию группы, известной своими бесстрашными текстами и неординарным звучанием. Новые записи усиливают напористость и драйв, которые сделали оригиналы такими мощными, а также отражают рост и опыт группы со времени их дебюта. Альбом был воссоздан Брайаном Молко и Робом Кирваном с использованием оригинальных мастер-лент, а сведение выполнил Адам Нобл.

Отзывы о товаре Placebo - Placebo Re: Created (5056167183570) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elevator Lady
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Elevator Lady
Barcode
[5056167183570]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo Re: Created
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Home (RE:CREATED Version), Teenage Angst (RE:CREATED Version), Bionic (RE:CREATED Version), 36 Degrees (RE:CREATED Version), Hang On To Your IQ (RE:CREATED Version), Nancy Boy (RE:CREATED Version), I Know (RE:CREATED Version), Bruise Pristine (RE:CREATED Version), Lady of the Flowers (RE:CREATED Version), Swallow (RE:CREATED Version), Single 7" Drowning By Numbers, H.K. Farewell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Placebo RE:CREATED» — это дань уважения 30-летию дебютного альбома группы. Задуманный как «режиссерская версия», этот проект представляет собой переосмысление оригинальных мастер-лент и их анализ через призму трех десятилетий живых выступлений. Этот релиз переносит звучание альбома в XXI век, завершая замысел альбома и бережно сохраняя его первоначальную целостность. Это баланс между эволюцией и сохранением; изысканное высказывание о работе, с которой все началось. Издание на черном виниле + 7" сингл на белом виниле, включающий два дополнительных бонус-трека, "Drowning By Numbers" и "HK Farewell" Спустя тридцать лет Placebo возвращаются к своему знаковому дебютному альбому с новым взглядом на "Placebo RE:CREATED". Новая версия, включающая переработанные и расширенные версии всех десяти треков с оригинального альбома, а также два бонус-трека из первоначального релиза, отражает эволюцию этих песен на протяжении десятилетий, сохраняя при этом их первозданный, оригинальный характер. Среди треков — знаковые синглы "Nancy Boy" и "36 Degrees", которые закрепили за Placebo репутацию группы, известной своими бесстрашными текстами и неординарным звучанием. Новые записи усиливают напористость и драйв, которые сделали оригиналы такими мощными, а также отражают рост и опыт группы со времени их дебюта. Альбом был воссоздан Брайаном Молко и Робом Кирваном с использованием оригинальных мастер-лент, а сведение выполнил Адам Нобл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Placebo - Placebo Re: Created (5056167183570) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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