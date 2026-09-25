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Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Audioslave
Альбом (сингл)
Out Of Exile
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) - фото 1
  • Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488387958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Audioslave
Альбом (сингл)
Out Of Exile
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Your Time Has Come, Out Of Exile, Be Yourself, Doesn't Remind Me, Drown Me Slowly, Heaven's Dead, The Worm, Man Or Animal, Yesterday To Tomorrow, Dandelion, #1 Zero, The Curse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) виниловая пластинка

Out of Exile — второй студийный альбом американской хард-рок-группы Audioslave, выпущенный в мае 2005 года. Альбом переиздан на черном 180-граммовом виниле и ремастирован Леви Зейтцем из Black Belt Mastering Альбом Audioslave "Out of Exile" — мощный и эмоционально насыщенный, обязательный к прослушиванию для всех поклонников рок-музыки. Включая такие выдающиеся треки, как "Your Time Has Come", "Be Yourself" и "Doesn't Remind Me", альбом демонстрирует невероятные музыкальные и композиторские способности группы. Тексты песен на "Out of Exile" искренние и честные, а музыка не менее захватывающая. От начала до конца это интенсивное и незабываемое впечатление. Если вы поклонник классического рока или альтернативного метала, вам не стоит пропускать "Out of Exile". Не упустите этот релиз Audioslave — он обязателен к прослушиванию для любого меломана.

Отзывы о товаре Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488387958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Audioslave
Альбом (сингл)
Out Of Exile
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Your Time Has Come, Out Of Exile, Be Yourself, Doesn't Remind Me, Drown Me Slowly, Heaven's Dead, The Worm, Man Or Animal, Yesterday To Tomorrow, Dandelion, #1 Zero, The Curse
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Out of Exile — второй студийный альбом американской хард-рок-группы Audioslave, выпущенный в мае 2005 года. Альбом переиздан на черном 180-граммовом виниле и ремастирован Леви Зейтцем из Black Belt Mastering Альбом Audioslave "Out of Exile" — мощный и эмоционально насыщенный, обязательный к прослушиванию для всех поклонников рок-музыки. Включая такие выдающиеся треки, как "Your Time Has Come", "Be Yourself" и "Doesn't Remind Me", альбом демонстрирует невероятные музыкальные и композиторские способности группы. Тексты песен на "Out of Exile" искренние и честные, а музыка не менее захватывающая. От начала до конца это интенсивное и незабываемое впечатление. Если вы поклонник классического рока или альтернативного метала, вам не стоит пропускать "Out of Exile". Не упустите этот релиз Audioslave — он обязателен к прослушиванию для любого меломана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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