Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Audioslave - Out Of Exile (0602488387958) виниловая пластинка
Out of Exile — второй студийный альбом американской хард-рок-группы Audioslave, выпущенный в мае 2005 года. Альбом переиздан на черном 180-граммовом виниле и ремастирован Леви Зейтцем из Black Belt Mastering Альбом Audioslave "Out of Exile" — мощный и эмоционально насыщенный, обязательный к прослушиванию для всех поклонников рок-музыки. Включая такие выдающиеся треки, как "Your Time Has Come", "Be Yourself" и "Doesn't Remind Me", альбом демонстрирует невероятные музыкальные и композиторские способности группы. Тексты песен на "Out of Exile" искренние и честные, а музыка не менее захватывающая. От начала до конца это интенсивное и незабываемое впечатление. Если вы поклонник классического рока или альтернативного метала, вам не стоит пропускать "Out of Exile". Не упустите этот релиз Audioslave — он обязателен к прослушиванию для любого меломана.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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