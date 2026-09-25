Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Forevernevermore
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 748356
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Forevernevermore
Жанр
House
Трек-лист
Meanwhile Back At Home, Wednesday Night People, The Set Up, Don't You Want My Love, (Logo), Your Sweet Lovin, The Thief That Stole My Sad Days (Ya Blessin Me), Forevernevermore, Tribute
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка
Альбом Forevernevermore, ставший знаковым для детройтского дип-хауса, — второй полноформатный альбом продюсера Moodymann (Кенни Диксон-младший), выпущенный в 2000 году Издание на цветном 180 г виниле «Forevernevermore» включает в себя переосмысление его лучших треков конца 1990-х, которые теперь считаются настоящей классикой ретро-диско-фанка. Его эмоциональная проникновенность в сочетании с медленными ритмами делает этот альбом созерцательным произведением, напоминающим такие же проникновенные шедевры, как «Let's Get It On» Марвина Гэя и «Talking Book» Стиви Уандера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Forevernevermore
Жанр
House
Трек-лист
Meanwhile Back At Home, Wednesday Night People, The Set Up, Don't You Want My Love, (Logo), Your Sweet Lovin, The Thief That Stole My Sad Days (Ya Blessin Me), Forevernevermore, Tribute
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Альбом Forevernevermore, ставший знаковым для детройтского дип-хауса, — второй полноформатный альбом продюсера Moodymann (Кенни Диксон-младший), выпущенный в 2000 году Издание на цветном 180 г виниле «Forevernevermore» включает в себя переосмысление его лучших треков конца 1990-х, которые теперь считаются настоящей классикой ретро-диско-фанка. Его эмоциональная проникновенность в сочетании с медленными ритмами делает этот альбом созерцательным произведением, напоминающим такие же проникновенные шедевры, как «Let's Get It On» Марвина Гэя и «Talking Book» Стиви Уандера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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