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Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) виниловая пластинка

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Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Druid
Альбом (сингл)
Toward The Sun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) - фото 1
  • Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) - фото 2
  • Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748317
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Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Druid
Альбом (сингл)
Toward The Sun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Voices, Remembering, Theme, Toward the Sun, Red Carpet For an Autumn, Dawn of Evening, Shangri-La
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) виниловая пластинка

«Toward the Sun» — дебютный студийный альбом британской прогрессив-рок группы Druid, выпущенный в 1975 году Лимитированное издание на цветном 180 г виниле В знойные летние месяцы 1975 года, когда вышел альбом «Toward The Sun», Druid были молодой, многообещающей группой, которую поддерживали диджей Боб Харрис (продюсер альбома) и британский музыкальный журнал Melody Maker (в конкурсе которого они недавно победили). Дебютный альбом Druid относится к жанру AOR, который популяризировали некоторые из самых важных прогрессивных групп конца 1970-х годов. Акустические гитары, флейты и пышные клавишные инструменты окутаны симфоническим прогрессивным покровом смелых инструментальных пассажей. Другими словами, «Toward The Sun» — довольно типичный пример мейнстримного прогрессива конца 1970-х годов. Композиторская работа первоклассная, с прекрасными мелодиями и текстами, которые звучат «правильно». Через весь альбом проходит общая тема — мечты и сновидения: от «долгих ночей снов» в открывающей композиции «Voices» до «Shangri-La» — «там я найду свои мечты, и однажды я вернусь, когда мир изменится». Все инструменты естественно сочетаются, создавая насыщенное и сбалансированное звучание, богатое как светом, так и тенью.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Druid
Альбом (сингл)
Toward The Sun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Voices, Remembering, Theme, Toward the Sun, Red Carpet For an Autumn, Dawn of Evening, Shangri-La
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Toward the Sun» — дебютный студийный альбом британской прогрессив-рок группы Druid, выпущенный в 1975 году Лимитированное издание на цветном 180 г виниле В знойные летние месяцы 1975 года, когда вышел альбом «Toward The Sun», Druid были молодой, многообещающей группой, которую поддерживали диджей Боб Харрис (продюсер альбома) и британский музыкальный журнал Melody Maker (в конкурсе которого они недавно победили). Дебютный альбом Druid относится к жанру AOR, который популяризировали некоторые из самых важных прогрессивных групп конца 1970-х годов. Акустические гитары, флейты и пышные клавишные инструменты окутаны симфоническим прогрессивным покровом смелых инструментальных пассажей. Другими словами, «Toward The Sun» — довольно типичный пример мейнстримного прогрессива конца 1970-х годов. Композиторская работа первоклассная, с прекрасными мелодиями и текстами, которые звучат «правильно». Через весь альбом проходит общая тема — мечты и сновидения: от «долгих ночей снов» в открывающей композиции «Voices» до «Shangri-La» — «там я найду свои мечты, и однажды я вернусь, когда мир изменится». Все инструменты естественно сочетаются, создавая насыщенное и сбалансированное звучание, богатое как светом, так и тенью.


Теги товара: Progressive Rock
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Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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