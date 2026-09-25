Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) виниловая пластинка
«Toward the Sun» — дебютный студийный альбом британской прогрессив-рок группы Druid, выпущенный в 1975 году Лимитированное издание на цветном 180 г виниле В знойные летние месяцы 1975 года, когда вышел альбом «Toward The Sun», Druid были молодой, многообещающей группой, которую поддерживали диджей Боб Харрис (продюсер альбома) и британский музыкальный журнал Melody Maker (в конкурсе которого они недавно победили). Дебютный альбом Druid относится к жанру AOR, который популяризировали некоторые из самых важных прогрессивных групп конца 1970-х годов. Акустические гитары, флейты и пышные клавишные инструменты окутаны симфоническим прогрессивным покровом смелых инструментальных пассажей. Другими словами, «Toward The Sun» — довольно типичный пример мейнстримного прогрессива конца 1970-х годов. Композиторская работа первоклассная, с прекрасными мелодиями и текстами, которые звучат «правильно». Через весь альбом проходит общая тема — мечты и сновидения: от «долгих ночей снов» в открывающей композиции «Voices» до «Shangri-La» — «там я найду свои мечты, и однажды я вернусь, когда мир изменится». Все инструменты естественно сочетаются, создавая насыщенное и сбалансированное звучание, богатое как светом, так и тенью.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Druid - Toward The Sun (coloured) (8719262032392) виниловая пластинка