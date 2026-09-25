Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка
Thank You — восьмой студийный альбом английской поп-рок- группы Duran Duran, выпущенный в 1995 году. Альбом впервые с 1995 года выпускается на виниле, в формате 2LP для обеспечения более высокого качества звука После десятилетий, когда альбом кавер-версий "Thank You" оставался одним из труднодоступных сокровищ для коллекционеров, его переиздают на виниле, что знаменует долгожданное возвращение музыки, которая изменила путь группы в десятилетие масштабных культурных перемен. Альбом "Thank You" стал смелым отступлением от привычного стиля. Исследуя широкий спектр влияний — от глэм-рока Лу Рида и Дэвида Боуи до тяжелых риффов Led Zeppelin и революционного хип-хопа Grandmaster Flash — Duran Duran продемонстрировали универсальность, которой мало кто из их коллег мог похвастаться. Хотя в то время это был смелый, экспериментальный шаг, с тех пор альбом значительно вырос в глазах критиков. Известный похвалами от самого Лу Рида, который назвал их версию "Perfect Day" лучшей кавер-версией в его творчестве, альбом теперь ценится как захватывающий, смешивающий жанры снимок художественной любознательности группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб. 6 188 руб.1368 руб. в Сплит2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитAndrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитHerbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (06025084706...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитImagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитLee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка