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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97926, 6ст., алюминиевая, Россия купить с доставкой в Москве
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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97926, 6ст., алюминиевая, Россия

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747939
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97926, 6ст., алюминиевая, Россия
5 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Размеры в упаковке, м
1.34х0.51х0.16
Вес, кг.
4.12

Описание товара Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97926, 6ст., алюминиевая, Россия

Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97926, 6ст., алюминиевая, Россия

Отзывы о товаре Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97926, 6ст., алюминиевая, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Описание
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97926, 6ст., алюминиевая, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97926, 6ст., алюминиевая, Россия - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5140 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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