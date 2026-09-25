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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней купить с доставкой в Москве
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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней

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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 1
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 2
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 3
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 4
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.7
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 1
  • Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 2
  • Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 3
  • Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 4
  • Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней
6 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.7
Максимальная высота, м
1.66
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
260
Ширина нижней ступени, мм
520
Габариты в сложенном состоянии, мм
2420x520x110
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.5х0.54х0.11
Вес, кг.
6

Описание товара Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней

Алюминиевая односторонняя стремянка среднего размера на 8 ступеней. Верхняя площадка расположена на высоте 166 см. Легкий алюминиевый сплав устойчив к образованию коррозии, что позволяет использовать лестницу на открытом воздухе или в сырых помещениях. Ступени надежно завальцованы, шаг ступеней комфортен для людей любого роста. Безопасность дополняется нескользящими наконечниками опор. Отлично подходит для малярных работ, монтажа проводки и ухода за садом.

Отзывы о товаре Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.7
Максимальная высота, м
1.66
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
260
Ширина нижней ступени, мм
520
Габариты в сложенном состоянии, мм
2420x520x110
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Страна производитель
Россия
Описание
Алюминиевая односторонняя стремянка среднего размера на 8 ступеней. Верхняя площадка расположена на высоте 166 см. Легкий алюминиевый сплав устойчив к образованию коррозии, что позволяет использовать лестницу на открытом воздухе или в сырых помещениях. Ступени надежно завальцованы, шаг ступеней комфортен для людей любого роста. Безопасность дополняется нескользящими наконечниками опор. Отлично подходит для малярных работ, монтажа проводки и ухода за садом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - стоимость товара 6460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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